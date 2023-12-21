У 41% украинцев есть долги: как изменились их отношения с деньгами

Доля украинцев, которым не хватает средств на оплату коммунальных услуг, снизилась, в то время, как среди внутренних переселенцев сохраняется значительно большая часть тех, кто на протяжении последних трех месяцев оказывался в ситуациях нехватки средств. Об этом говорится в исследовании НАБУ совместно с Международным бюро кредитных историй (МБКИ) и CBR. Какие результаты исследования, «Минфину» рассказал и.о. исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский.

Предметом исследования, которое проходило в сентябре — октябре, стали такие аспекты, как уровень благосостояния и занятости, планы по возвращению в Украину, пользование финансовыми услугами и т. д.

Исследования проводились среди украинцев в возрасте 18−60 лет, которіе проживают в городах 50+ тыс.

Основным методом исследования стало проведение онлайн-опросов. Также было проведено 1 029 интервью и 151 интервью среди внешних переселенцев.

Сферы деятельности украинцев

Топ-3 сфер занятости опрошенных украинцев не изменился после предварительного исследования — это до сих пор оптовая и розничная торговля, образование, строительство. Среди внутренних переселенцев преобладает занятость в сфере торговли офлайн (19%), образования (14%) и пищевой промышленности (12%).

Ощутили ли украинцы изменение доходов?

Все больше украинцев возвращаются к работе на полный рабочий день, а доля украинцев, которые уволились или которых уволили, уменьшается.

После незначительного падения дохода в июне — июле 2023 года среди тех, кто сейчас в Украине, отмечена тенденция к росту как семейного (+ ~ 1433 грн/мес.), так и личного (+ ~ 2472 грн/мес.) дохода. Также отмечено улучшение субъективной оценки собственного благосостояния среди тех, кто сейчас в Украине. На фоне этого факта произошло снижение доли тех, кто вынужден экономить на питании (с 8 до 6%).

Среди внешних переселенцев наблюдается рост доли тех, кто получает заработную плату от украинских компаний (20%, что на 11% больше показателя предыдущего опроса), и тех, у кого есть нерегулярные подработки, социальная помощь от украинской власти, помощь от волонтеров — 28% и 15% соответственно.

В то время, как среди внутренних переселенцев выросла доля тех, кто получает денежную помощь от родственников. В то же время, отмечается улучшение как среднего уровня дохода, так и субъективного восприятия своего благосостояния.

Ожидают ли улучшения

В текущем периоде среди украинцев, которые сейчас за границей, упала доля тех, кто ожидает улучшения своего материального положения в следующие 12 месяцев (после значительного роста этой доли в июне — июле 2023 года). В то время, как доля украинцев, которые находятся в Украине и верят в улучшение своего материального положения, выросла, и составляет 26% против 24% в марте.

Также вырос этот показатель и среди внутренних переселенцев (по которым, наоборот, в прошлой волне было отмечено падение) — 32% против 26% в марте.

В то же время, что касается ожиданий изменения цен на основные потребительские товары и услуги, среди тех, кто сейчас в Украине, выросла доля тех, кто уверен, что в ближайшие 12 месяцев цены на потребительские товары будут расти так же, как сейчас (45%).

Планируют возвращаться

Среди внешних переселенцев 76% отмечают, что после войны или активных военных действий планируют вернуться в Украину. Это гораздо больше, по сравнению с 2022 годом, когда 40−46% отмечали, что вообще не планируют возвращаться в Украину.

Что в сфере финансовых услуг

Среди украинцев пенетрация пользователей большинства банковских услуг без значительных изменений. Исключение составляет рост доли тех, у кого есть кредит, — с 20% до 25%. В частности, рост отмечен за счет увеличения доли пользователей оплаты частями — с 12% до 15%.

Внешние переселенцы стали больше пользоваться платежной картой за счет таких карт, как кредитная, социальная карта и карта «єВідновлення». В то же время, упала доля тех, у кого есть сберегательный счет — с 17% до 8%. Пенетрация пользователей кредитов — без значительных изменений, впрочем, есть тенденция к падению — с 15% до 11%.

Среди внутренних переселенцев стало меньше тех, у кого есть пенсионная и другая дебетовая платежная карта. Также продолжает сохранять положительную тенденцию пенетрация пользователей кредитов. В частности, выросла доля тех, у кого есть кредит до з/п (с 1% до 7%).

Ситуация нехватки средств

Среди внутренних переселенцев сохраняется значительно большая доля тех, у кого за последние три месяца была ситуации нехватки средств — 53%. В частности, среди этой аудитории упала доля тех, кому не хватало за последние три месяца средств на еду (18%, -7 п.п.), впрочем, выросла доля тех, кому не хватало средств для своевременного погашения открытых кредитов (11%, + 5 п.п.).

Среди тех, кто в Украине и у кого были такие ситуации нехватки средств, как нехватка средств на коммунальные услуги или непредсказуемые ситуации, значительно выросла доля тех, кто обращался в таких ситуациях к кредитной карте в банке.

Как украинцы кредитуются

Значимых изменений в части сложностей по кредитным продуктам не отмечено, по сравнению с предыдущей волной. Украинцы за границей преимущественно реже с ними встречаются, тогда как внутренние переселенцы, наоборот, чаще. В частности, по сравнению с теми, кто сейчас в Украине (в целом), для внутренних переселенцев более характерны такие трудности, как высокая комиссия за снятие и перевод кредитных средств, а также ситуации, когда банк обнулил кредитный лимит по карте.

Среди тех, кто сейчас в Украине, несколько выросла доля тех, у кого есть невыплаченные займы на момент опроса, — 41%. Также среди этой аудитории выросла доля тех, кто планирует в ближайшие три месяца обратиться к таким источникам финансирования, как кредитная карта и специально оформленный кредит в банке.

Что касается внешних переселенцев, то значительные изменения не отмечены. Внутренние переселенцы теперь чаще отмечают, что у них есть минус по кредитной карте или они обращались за займом к родным/знакомым. Также стоит отметить, что эта аудитория сейчас чаще планирует обратиться к имеющейся кредитной карте для финансирования своих будущих расходов.

Планы пользователей финансовыми услугами

В целом, среди тех, кто находится в Украине, выросла доля тех, кто планирует в ближайшие три месяца воспользоваться оплатой частями (7%), срочным депозитом (7%) и кредитом на товар (4%). Среди внешних переселенцев отмечен лишь небольшой рост доли тех, кто планирует прибегнуть к кредиту на финансирование бизнеса (2%).

Интересно то, что среди внутренних переселенцев выросла доля потенциальных пользователей мобильного приложения банка (12%), срочного депозита (12%), валютной карты (11%), пенсионной карты (5%), и тех, кто планирует получение средств из-за границы (7%).

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Надеюсь, что это исследование и его интерпретирование в понимание поведения украинцев будут не только полезны для финансового сектора, но и будут использоваться теми, кто сейчас работает над стратегиями возвращения внешних переселенцев домой и создает планы развития нашей экономики на 2024 год.