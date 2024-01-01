«Дия» запустила 39 новых услуг в течение 2023 года — Федоров

Минцифры удалось запустить 39 новых услуг на портале и в приложении «Дия». Всего доступно уже 130 сервисов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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По его словам, «Дией» пользуются более 20 млн украинцев. Он добавил, что к «Дія.City» присоединились также более 370 компаний, 80 из них — в сфере defense tech.

Отмечается, что Минцифры обновило платформу «Дія.Образование», таким образом доступны 173 образовательных сериала, 56 симуляторов профессий, появилась возможность сдать профориентационный тест, а также пересмотреть актуальные вакансии в своем регионе.

Министр подчеркнул, что в течение 2023 года удалось увеличить производство дронов в 100 раз и создать первые в мире ударные роты БПЛА в рамках проекта «Армия дронов»

Уточняется, что министерство запустило кластер Brave1, способствующий развитию инноваций и оборонных технологий. В то же время на платформе зарегистрировали более 900 разработок, а 137 из них получили гранты более чем на $2,3 млн.