Китай ожидает экономического роста в 2024 году

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что экономика страны продолжит расти в 2024 году, несмотря на трудности, которые она испытывала в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

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В своей новогодней речи Си Цзиньпин заявил, что Китай «усилит положительную тенденцию экономического обновления и достигнет стабильного и долгосрочного экономического развития».

Лидер Китая также заявил о необходимости всестороннего реформирования и открытости. Он сказал, что Китай будет укреплять доверие к развитию, повышать экономическую жизнеспособность и прилагать больше усилий по развитию образования, продвижению науки и технологий, а также воспитанию талантов.

Эти заявления отражают планы китайского правительства по поддержке экономики в 2024 году. В декабре 2023 г. высшие китайские лидеры встретились и изложили экономические планы на следующий год. Они пообещали сделать больше шагов по поддержке восстановления, включая увеличение государственных расходов и снижение налогов.

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Центральный банк Китая также пообещал ужесточить корректировку политики для поддержки экономики. Он заявил, что будет использовать «всесторонние инструменты» для поддержания экономического роста и стабильности цен.

Экономика Китая в 2023 году выросла на 4,0%, что является самым низким показателем за последние три года. Этот рост был замедлен рядом факторов, включая жесткую политику против COVID-19, закрытие заводов и ограничение торговли.

Однако аналитики ожидают, что экономика Китая возобновится в 2024 году. Они прогнозируют, что рост экономики Китая в 2024 году составит от 4,5 до 5%.