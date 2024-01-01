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1 января 2024, 11:15 Читати українською

Китай скорректирует долю доллара и евро в валютной корзине

Китай скорректирует весовые коэффициенты в корзине индекса юаня в 2024 году, чтобы лучше отражать структуру торговли. Речь идет о снижении доли доллара и евро, пишет Reuters.

Китай скорректирует весовые коэффициенты в корзине индекса юаня в 2024 году, чтобы лучше отражать структуру торговли.
Фото:depositphotos

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Что известно

С 1 января Китайская валютная торговая система (CFETS), контролируемая центральным банком, снизит вес доллара США в валютной корзине до 19,46% и уменьшит вес евро до 18,08%.

Такой шаг призван повысить репрезентативность индекса валютной корзины юаня.

Китай уже снижал вес доллара и евро в корзине CFETS в 2023 году.

Такие корректировки не создадут резкую волатильность в торговле юанем, но повлияют на установление официального дневного среднего уровня юаня, который ограничивает спотовую торговлю узким диапазоном 2% вокруг этого уровня.

Индекс CFETS завершил год на отметке 97,42, снизившись на 1,27% в этом году, а материковый юань потерял 2,7% по отношению к доллару.

Помимо этого, CFETS удалит хорватскую куну, добавив в корзину боснийскую марку, марокканский дирхам, северомакедонский динар и сербский динар.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 января 2024, 11:32
#
Хорватская… куна… её за что…
+
0
JWT
JWT
1 января 2024, 11:42
#
У них же Євро вже
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