Рынку чипов прогнозируют рекордный рост в 2024 году: большой спрос на ИИ

Мировой рынок полупроводников, который в 2023 году сократился на 9,4%, возобновится в 2024 году и вырастет на 13,1%, до рекордных $588,36 млрд. Основной драйвер роста — спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ), пишет Kyodo News.

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Кроме того, в 2024 году прогнозируется возобновление спроса на чипы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и 5G.

Intel Corp. заявил в октябре, что, вероятно, сообщит о своем первом за два года росте доходов до конца года. Фирмы-конкуренты Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. также прогнозируют лучшие прибыли в этот период.

Наибольший рост в 2024 г. ожидается в Северной и Южной Америке, где прогнозируется увеличение на 22,3%. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где многие компании имеют свои производственные площадки для смартфонов и ПК, по прогнозам, вырастет на 12,0%. Японский оценивают всего в 4,4%.

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