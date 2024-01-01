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1 января 2024, 9:16 Читати українською

В 2023 году Таможня перечислила в бюджет 459,8 миллиарда

По результатам совершенных в течение 2023 года таможенных оформлений импорта и экспорта товаров Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 459,8 млрд грн таможенных и других платежей, уплаченных украинским бизнесом и гражданами. Об этом говорится в сообщении службы в телеграм-канале.

По результатам совершенных в течение 2023 года таможенных оформлений импорта и экспорта товаров Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 459,8 млрд грн таможенных и других платежей, уплаченных украинским бизнесом и гражданами.
Фото:depositphotos

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Поступление в бюджет

Фактические поступления в 2023 году по сравнению с соответствующим периодом 2022 увеличились на 52,9% или на 159 млрд грн.

В частности, в декабре 2023 года, благодаря устойчивости украинского бизнеса, несмотря на экономические проблемы и блокирование границы, Гостаможслужба перечислила в госбюджет 44,6 млрд грн.

Читайте: В 2023 году в общий фонд госбюджета поступило 1,66 триллиона

Напомним

Как писал «Минфин», всего в 2023 году в бюджет Украины поступило 1,66 триллиона гривен налогов, сборов и обязательных платежей. Около 125 миллиардов гривен из этой суммы поступило в декабре.

Источник: Минфин
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