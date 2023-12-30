В Австрии произошло крупнейшее в истории банкротство холдинга по торговле Signa

В Австрии зарегистрировали банкротство материнской и дочерней компаний тирольского холдинга по торговле недвижимостью и розничной торговле Signa — одной из крупнейших в Европе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийскую газету Kleine Zeitung.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Signa Prime Selection AG, важнейшая дочерняя компания в корпоративной сети тирольского инвестора в недвижимость Рене Бенко, в четверг подала заявление о банкротстве в Хозяйственный суд Вены. Об этом компания сообщила в пресс-релизе в четверг утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление касается «процедуры реорганизации в рамках самоуправления».

«По данным организаций по защите прав кредиторов KSV1870, AKV и Creditreform, сумма обязательств (Signa Prime Selection AG — ред.) составляет около 4,5 млрд евро. При банкротстве Signa Holding говорилось о 5 млрд евро, что делает ее двумя наибольшими делами о банкротстве в Австрии. Активы заявлены на сумму около 1,3 млрд. евро», — говорится в материале.

В общей сложности пострадали в результате банкротства Signa Prime Selection AG около 300 кредиторов и 28 работников. Компания предложила своим кредиторам 30-процентную квоту на реструктуризацию, которая должна быть выплачена в течение двух лет — это 1,4 млрд евро.

Как отмечает издание, у Signa Prime тирольский инвестор Рено Бенко, который также имеет хорошие бизнес-связи с россией, объединил акции Signa в таких известных объектах недвижимости, как, в частности, венский «Goldenes Quartier» («Золотой квартал») с роскошной гостиницей Park Hyatt, дом торговли Lamarr в Вене и дома торговли KaDeWe в Берлине. Ранее в конце ноября было открыто производство по делу о реорганизации материнской компании Signa Holding.

«Валовая стоимость активов, то есть общая стоимость объектов недвижимости, последний раз была указана на сайте как 20,4 млрд евро. Однако в СМИ появилась информация о том, что некоторые объекты значительно переоценены — как, например, Upper West в Берлине. Кроме неработающей строительной площадки Lamarr в Вене строительство небоскреба Elbtower в Гамбурге также остановилось», — говорится в сообщении.