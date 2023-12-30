В Австрии произошло крупнейшее в истории банкротство холдинга по торговле Signa

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2023, 14:09 Читати українською

В Австрии произошло крупнейшее в истории банкротство холдинга по торговле Signa

В Австрии зарегистрировали банкротство материнской и дочерней компаний тирольского холдинга по торговле недвижимостью и розничной торговле Signa — одной из крупнейших в Европе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийскую газету Kleine Zeitung.

В Австрии зарегистрировали банкротство материнской и дочерней компаний тирольского холдинга по торговле недвижимостью и розничной торговле Signa — одной из крупнейших в Европе.
Фото: udn.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Signa Prime Selection AG, важнейшая дочерняя компания в корпоративной сети тирольского инвестора в недвижимость Рене Бенко, в четверг подала заявление о банкротстве в Хозяйственный суд Вены. Об этом компания сообщила в пресс-релизе в четверг утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление касается «процедуры реорганизации в рамках самоуправления».

«По данным организаций по защите прав кредиторов KSV1870, AKV и Creditreform, сумма обязательств (Signa Prime Selection AG — ред.) составляет около 4,5 млрд евро. При банкротстве Signa Holding говорилось о 5 млрд евро, что делает ее двумя наибольшими делами о банкротстве в Австрии. Активы заявлены на сумму около 1,3 млрд. евро», — говорится в материале.

В общей сложности пострадали в результате банкротства Signa Prime Selection AG около 300 кредиторов и 28 работников. Компания предложила своим кредиторам 30-процентную квоту на реструктуризацию, которая должна быть выплачена в течение двух лет — это 1,4 млрд евро.

Как отмечает издание, у Signa Prime тирольский инвестор Рено Бенко, который также имеет хорошие бизнес-связи с россией, объединил акции Signa в таких известных объектах недвижимости, как, в частности, венский «Goldenes Quartier» («Золотой квартал») с роскошной гостиницей Park Hyatt, дом торговли Lamarr в Вене и дома торговли KaDeWe в Берлине. Ранее в конце ноября было открыто производство по делу о реорганизации материнской компании Signa Holding.

«Валовая стоимость активов, то есть общая стоимость объектов недвижимости, последний раз была указана на сайте как 20,4 млрд евро. Однако в СМИ появилась информация о том, что некоторые объекты значительно переоценены — как, например, Upper West в Берлине. Кроме неработающей строительной площадки Lamarr в Вене строительство небоскреба Elbtower в Гамбурге также остановилось», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами