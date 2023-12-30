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30 декабря 2023, 11:18 Читати українською

В 2023 году в общий фонд госбюджета поступило 1,66 триллиона

В 2023 году в бюджет Украины поступило 1,66 триллиона гривен налогов, сборов и обязательных платежей. Около 125 миллиардов гривен из этой суммы поступило в декабре. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В 2023 году в бюджет Украины поступило 1,66 триллиона гривен налогов, сборов и обязательных платежей.
Фото: НБУ

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По итогам года поступления платежей, взимание которых контролирует ГНС, составили 739,1 млрд грн, в том числе:

  • 214,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собранно 346,5 млрд, возмещено — 132,4 млрд грн);
  • 175,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 143,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 102,8 млрд грн — акцизный налог;
  • 59,8 млрд грн — рентная плата;
  • 35,1 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий.

Кроме того, платежи, взимание которых контролирует Гостаможслужба, поступили в объеме 397,3 млрд гривен.

Выполнение годовой росписи доходов общего фонда госбюджета Государственной налоговой службой составило, по оперативным данным, 100,5% (плюс 3,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 93,7% (минус 26,5 млрд грн). Основной причиной стало блокирование украинских грузовых перевозок польскими перевозчиками, а также более прочный, по сравнению с прогнозным, курс гривны к доллару США.

Читайте также: Украина в 2023 году привлекла более $42 млрд внешнего финансирования на покрытие дефицита госбюджета

Также важным источником доходов государственного бюджета в 2023 году стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 425,4 млрд. гривен.

Еще 35,9 млрд грн поступило в общий фонд государственного бюджета от НБУ как часть его прибыли, полученной за прошлый год.

По оперативным данным, по итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,7 трлн грн налогов, сборов и других платежей, около 480,0 млрд грн в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

Источник: Минфин
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