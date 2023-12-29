Курс валют на вечер 29 декабря: на межбанке доллар подорожал на 9 копеек, евро — на 10 копеек

К концу дня на межбанке курс доллара вырос на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже. Евро подорожал на 26 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 29 декабря Закрытие 29 декабря Изменения доллар 38,07/38,09 38,15/38,18 8/9 евро 42,13/42,14 42,23/42,24 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,80 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,00−39,20, евро — 42,85−43,10 грн.

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