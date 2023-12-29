К концу дня на межбанке курс доллара вырос на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже. Евро подорожал на 26 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 декабря: на межбанке доллар подорожал на 9 копеек, евро — на 10 копеек
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Открытие 29 декабря
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Закрытие 29 декабря
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Изменения
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38,07/38,09
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38,15/38,18
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8/9
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42,13/42,14
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42,23/42,24
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,80 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,95 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,00−39,20, евро — 42,85−43,10 грн.
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Источник: Минфин
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