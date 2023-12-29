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29 декабря 2023, 19:03 Читати українською

Цены на бензин и дизтопливо упали за месяц на 3 гривны за литр

За месяц, с 1 по 29 декабря, средняя цена в стране на бензин марки А-95 снизилась на 2,84 грн/л и составляет 51,48 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 2,98 грн/л. до 54,59 грн/л, а литр дизельного горючего потерял 2,72 грн/л и теперь стоит в среднем 51,50 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

За месяц, с 1 по 29 декабря, средняя цена в стране на бензин марки А-95 снизилась на 2,84 грн/л и составляет 51,48 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 2,98 грн/л.
Фото: pixabay.com

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Сети ОККО и WOG за месяц сбросили по 3 грн/л на бензины и 2 грн/л на дизельное топливо. И теперь А-95 и дизтопливо на АЗК этих сетей продаются за 54,99 грн/л, А-95+ - за 56,99 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п.), которая насчитывает около 950 АЗС, за декабрь сбросила цены на бензин А-95 и ДТ более чем на 4 грн/л — до 49,26 грн/л (-4,24 грн/л) и 49,21 грн/л (-4,29 грн/л) соответственно, на А-95+ - на 2,50 грн/л — до 51,50 грн/л.

В сети автозаправочных станций «Укрнафты» бензины просели на 2.50 грн/л — до 49,40 грн/л (А-95) и 51,40 грн/л (А-95+) соответственно. Дизель сбросил на литре 3 грн — до 49,90 грн/л. На станциях U.GO за месяц бензины потеряли в цене 2 грн/л — до 50,37 грн/л (А-95) и 53,45 грн/л (А-95+). Дизель подешевел на 1,86 грн/л — до 50,37 грн/л.

На АЗК UPG бензины подешевели на 3,30 грн/л — до 50,60 грн/л (А-95) и 52,60 грн/л (А-95+), дизельное топливо — на 2,20 грн/л. до 50,70 грн/л.

В таких сетях как SOCAR, KLO, Amic и Shell обычная «пятерка» подешевела в пределах 1,00−2,80 грн/л — до 51,99−56,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — на 1,00−3,00 грн/л — до 52,99−58,99 грн/л, дизтопливо — в пределах 2,00−3,00 грн/л, до 51,99−55,99 грн/л.

В общей сложности бензин А-95 подешевел за месяц от 1,00 грн/л (Marshall, «Авантаж 7» и другие) до 5 грн/л («Укрпетроль») и теперь торгуется в ценовом коридоре 48,00−56,99 грн. /л. «Пятерка» с улучшенными показателями качества за месяц потеряла от 1,00 грн/л до 3,50 грн/л (Neftek), поэтому ее можно приобрести за 51,50−58,99 грн/л.

Дизельное топливо тоже соблюдало тренд удешевления и сбросило в течение последнего месяца года от 1,00 грн/л (сеть Prime) до 4,80 грн/л («Катрал»), поэтому сейчас продается в пределах 47,50−54,99 грн/ л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 29 декабря 2023 г., грн/л:

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
29 декабря 2023, 19:34
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Ну все — жизнь удалась!!!
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