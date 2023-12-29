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29 декабря 2023, 14:29 Читати українською

Кабмин повысил зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов

Сегодня, 29 декабря, Кабинет Министров внес изменения в постановления от 25 апреля 2023 года № 391 и 25 августа 2023 года № 928, которые направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также государственных служащих, сообщает прессслужба Минреинтеграции.

Сегодня, 29 декабря, Кабинет Министров внес изменения в постановления от 25 апреля 2023 года № 391 и 25 августа 2023 года № 928, которые направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий.
Фото: НБУ

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Сущность новшеств

Для работников предусмотреть возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации.

Для госслужащих, работающих в особых условиях на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады определять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

При этом перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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