Правительство работает над тремя направлениями расширения программы «єВідновлення» — Шуляк

В 2024 году запланированы выплаты компенсаций владельцам разрушенных частных домов, а также тем, кто отремонтировал поврежденное жилье за свой счет. Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

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По ее словам, также идет работа над распространением программы компенсаций за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях.

Три направления расширения программы

Шуляк рассказала, что парламент и правительство работают над тремя направлениями расширения программы компенсаций за разрушенное жилье.

«Сейчас стартует эксперимент: правительство избрало находящийся во временной оккупации город Мелитополь, чтобы испытать порядок предоставления компенсации за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях», — сообщила Шуляк.

Она добавила, что после успешной апробации механизма таких компенсаций можно будет распространить эту программу на другие города на временно оккупированных территориях.

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«Мы видим большое количество заявлений от собственников такого жилья, знаем, насколько это важно. Поэтому нарабатываем варианты, чтобы уже в 2024 году у людей появилась такая возможность», — подчеркнул глава профильного комитета.

Вторым направлением станет выплата средств тем, кто за свой счет отремонтировал поврежденное вражескими обстрелами жилье.

«С 1 января 2024 года будет работать механизм предоставления компенсаций тем, кто сделал ремонт за свой счет. Ведь должна быть справедливость — те, кто получил компенсацию от государства на ремонт и те, кто сделал его самостоятельно, должны быть в равных условиях», — подчеркнула Шуляк.

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Третьим направлением расширения программы компенсаций станет выплата средств за разрушенные частные дома тем владельцам, кто выбирает не жилищный сертификат, а целевые средства на восстановление жилья на том же земельном участке.

«Это похоже на механизм первого этапа программы „єВідновлення“, когда люди получали целевые средства, чтобы проводить ремонты. Поэтому мы надеемся, что не нужно будет много времени, чтобы технически проверить возможность предоставления таких компенсаций», — подытожила она.

Напомним

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

Что стоит сделать для получения выплат

Для получения выплат по программе «єВідновлення» необходимо:

Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал «Дия», если не подавали ранее; Открыть счет «єВідновлення» в банке (до или при подаче заявления); подать заявление о получении помощи через «Дию»; Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия; Дождаться в «Дие» уведомления о вынесении решения комиссией; Получить деньги на карту есть «єВідновлення».

Эти средства можно использовать для приобретения строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дия».

Также с 1 августа в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.