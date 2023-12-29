Болгария продолжила программу размещения украинских беженцев

Правительство Болгарии продлило до конца апреля 2024 года схему государственной поддержки для размещения украинцев, получивших временную защиту в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Действие схемы господдержки должно было закончиться 31 декабря 2023 года, однако правительство решило продлить ее до 30 апреля 2024 года.

Согласно данным на официальном правительственном портале, за время полномасштабной войны 213 3450 украинцев приехало в Болгарию, из них 52 125 остаются в стране до сих пор.

Для получения временной защиты зарегистрировалось 171 571 украинец. По государственной схеме размещено 6 919 человек.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские беженцы становятся жертвами визовой аферы в Великобритании.