Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 36 копеек, евро — на 57 копеек

Национальный банк Украины установил на 29 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,9824 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 36 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 29 декабря установил официальный курс евро на уровне 42,20 грн. Европейская валюта подорожала на 57 копеек.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже. Евро подорожало на 26 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

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