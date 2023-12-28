НБУ утвердил планы инспекционных проверок на следующий год

Правление Национального банка утвердило планы проведения инспекционных проверок банков, участников рынка небанковских финансовых услуг и поставщиков платежных услуг на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.