Правление Национального банка утвердило планы проведения инспекционных проверок банков, участников рынка небанковских финансовых услуг и поставщиков платежных услуг на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ утвердил планы инспекционных проверок на следующий год
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Проверки банков
В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки 27 учреждений, в частности:
- в первом квартале — Окси Банк, Юнекс Банк, Радабанк, Банк Восток, Универсал Банк, Кредитвест Банк;
- во втором квартале — Индустриалбанк, Банк Альянс, Приватбанк, Банк «Украинский капитал», Полтава-Банк, Агропросперис Банк;
- в третьем квартале — Ощадбанк, Банк «Грант», МетаБанк, Аккордбанк, Банк Траст-Капитал, Банк инвестиций и сбережений, МИБ;
- в четвертом квартале — Асвио Банк, Коминвестбанк, Банк Кредит Днепр, Банк Авангард, Кристалбанк, Клиринговый Дом, Прокредит Банк, РВС Банк.
Проверки участников рынка небанковских финуслуг
- в первом квартале — ООО «ФК «Финэксперт» (ЕГРПОУ 39314440), ООО «Фард Стандарт» (ЕГРПОУ 39373312), ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (ЕГРПОУ 39861924), ООО «ФК «58 «СК «Авангард» (ЕГРПОУ 33152560), ОДО «СК «ВАРТО» (ЕГРПОУ 43199626);
- во втором квартале — ООО «ФК «Финсоле» (ЕГРПОУ 40546191), ООО «ФК «Атом Финанс» (ЕГРПОУ 42359229), ООО «Укр Кредит Финанс» (ЕГРПОУ 38548598), ООО «Милоан» (ЕГРПОУ 40484607), ООО «Сафра Финанс» (ЕГРПОУ 43931541), ЧАО «СК «Железнодорожные пути» (ЕГРПОУ 22523595), ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42848369);
- у третьому кварталі - ТОВ «Фінанс Інвест Актив» (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524), ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК «Альфа-Гарант» (ЄДРПОУ 32382598), ЧАО «СО «Гарантия» (ЕГРПОУ 14229456), ЧАО СК «Интер-Полис» (ЕГРПОУ 19350062), ЧАО «СК «Интер-Плюс» (ЕГРПОУ 32586973);
- в четвертом квартале — АО «СГ «ТАС» (частное) (ЕГРПОУ 30115243), ЧАО «СК «Первая» (ЕГРПОУ 31681672), ЧАО АСК «Скарбныця» (ЕГРПОУ 13809430), ЧАО «7 СК «Евроинс Украина» (ЕГРПОУ 22868348), ООО «Аванс Кредит» (ЕГРПОУ 43619089).
Проверки поставщиков платежных услуг
В плане проведения проверок поставщиков платежных услуг определены проверки 6 учреждений, в частности:
- в первом квартале — ООО «Украинская платежная система» (ЕГРПОУ 35780941);
- во втором квартале — ООО «ФК «Единое пространство» (ЕГРПОУ 43171286);
- в третьем квартале — ООО «Финансовая компания «Финэкспресс» (ЕГРПОУ 39706018), ООО «ФК «Ап.Ми Финанс» (ЕГРПОУ 40461899);
- в четвертом квартале — ООО «ФК «Элайенс» (ЕГРПОУ 38905834), ООО «Даймонд Пэй» (ЕГРПОУ 40169405).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии