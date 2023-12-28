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28 декабря 2023, 18:44 Читати українською

НАПК внесло ведущего китайского производителя вездеходов Shandong Odes в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего производителя мотовездеходов, китайскую компанию Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего производителя мотовездеходов, китайскую компанию Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) в перечень международных спонсоров войны.
Фото: скриншот с видео

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Основанием для соответствующего решения стала закупка Минобороны рф вездеходов компании для нужд своей армии. Кроме того, Shandong Odes продолжает активно поставлять и другие автомобили в россию и платить сотни тысяч долларов в бюджет агрессора, отметили в ведомстве.

Компания имеет штаб-квартиру в Шаньдуне, КНР. Бренд Aodes также зарегистрирован в США и включает в себя полный спектр производства, обслуживания и реализации мотовездеходов с командами исследования и разработки из США, Европы и Китая.

В россию Shandong Odes поставляет свою продукцию с 2021 года. А официальным дистрибьютором Aodes на территории россии является ООО «Меркуры-ДВ». Только за 2022 год она уплатила налогов в бюджет агрессора более чем на $797 тыс.

Российское представительство Aodes состоит из более 60 дилерских центров, продающих и обслуживающих квадроциклы, мотовездеходы и гольфкары собственного производства.

«Aodes продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В частности, в период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года было импортировано товаров более чем на $16 млн. Среди товаров были квадроциклы, запчасти для их ремонта и обслуживания, надувные лодки», — отметили в НАПК.

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В марте и апреле этого года компания отправила в россию 137 автомобилей Desertcross более чем на $1,5 млн. Основным покупателем выступала российская автоспортивная компания «Формула 7«/»Формула Д». А с октября 2022 года по август 2023 года китайская Shandong Odes экспортировала запчасти к квадроциклам и вездеходам на общую сумму более $19 млн.

Кроме того, в 2023 году Минобороны рф закупило китайские вездеходы Desertcross 1000−3 для нужд своей армии. По состоянию на середину ноября 2023 г. в распоряжении врага уже насчитывалось 537 единиц Desertcross 1000−3, а к концу марта 2024 г. должно быть закуплено еще 1590 единиц с «дополнительными опциями».

Эти машины получили подразделения специального назначения для подвоза боеприпасов, других грузов весом до 550 кг, а также санитарно-эвакуационных задач.

Недавно обнародованные украинскими военными кадры подтверждают уничтожение двух вездеходов китайского производства Desertcross 1000−3 у Крынки на временно оккупированной территории Херсонщины.

Источник: Минфин
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