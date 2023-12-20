Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в российской федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по предотвращению коррупции, говорится в сообщении НАПК.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Железнодорожно-строительная корпорация CRCC — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т. д.

CRCC работает в россии уже 6 лет, то есть она открыла свое представительство в государстве-террористе уже после начала российской агрессии 2014 года.

CRCC находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).

В 2017 году российское подразделение компании ООО «Сиарсисы РУС» подписало контракт на строительство трех станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: «Аминевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». В декабре 2021 г. состоялось их открытие. В этом же году «Сиарсисы Рус» приступило к строительству Трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (рф) и Хейхе (КНР) с пассажирским терминалом.

Дочерняя компания China Railway Construction Corporation International подписала контракт на строительство пятого участка национальной автомагистрали «Москва — Казань» протяженностью 107 км, являющейся важной частью более глобального транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

КНР занимается строительством пятого этапа пути, полностью расположенного в Нижегородской области россии. Участок, выделенный китайской компании, первоначально стоил 58,9 млрд руб., однако стоимость его увеличилась до 70−80 млрд руб., (свыше $900 млн).

Читайте также: НАПК внесло бельгийскую газовую компанию Fluxys в перечень международных спонсоров войны

Строительство должно завершиться в декабре 2023 года (по другим данным — в июне 2024 года). При этом рекламирование указанной трассы происходит при непосредственном участии президента страны-агрессорки — владимира путина. Он открыл новый участок трассы Москва — Казань от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области в сентябре 2023 года.

Также, по сообщению международных СМИ, в конце октября 2023 года руководство россии и Китая тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить россию с оккупированным Крымом. Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC.

Компания в лице ООО «Сиарсисы Рус» продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций, в частности, в период с 24 февраля 31 июля 2023 года было импортировано товаров на сумму более $22 млн. Среди импортируемых товаров: материалы, запчасти, инструменты для строительных конструкций и строительства (каркасы, колонны, балки, стойки и т. п. ) из КНР.

Компания CRCC обеспечивает технологические способности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику рф и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну россии против Украины со стороны руководства компании не было.

Читайте также: НАПК внесло немецкого производителя стройматериалов Knauf в список спонсоров войны

Китайская CRCC представлена в россии следующими дочерними компаниями: