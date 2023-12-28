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28 декабря 2023, 17:02 Читати українською

Кабмин повысил стоимость ряда сервисных услуг МВД

Кабинет Министров повысил стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кабинет Министров повысил стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года.
Фото: pixabay.com

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Согласно постановлению правительства № 1386 от 27 декабря, внесены изменения «Перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размер платы за их предоставление».

В частности, с 1 января 2024 повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:

  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысилась с 26 до 230 грн;
  • сдача теоретического экзамена — с 13 до 250 грн;
  • сдача практического экзамена — с 13 до 420 грн;
  • регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без нее, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок — с 200 до 350 грн.
Источник: Минфин
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