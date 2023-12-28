Кабмин повысил стоимость ряда сервисных услуг МВД

Кабинет Министров повысил стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно постановлению правительства № 1386 от 27 декабря, внесены изменения «Перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размер платы за их предоставление».

В частности, с 1 января 2024 повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД: