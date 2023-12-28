Доллар растет, курс межбанка перевалил за 38 грн/долл

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 декабря 2023, 13:40 Читати українською

Доллар растет, курс межбанка перевалил за 38 грн/долл

С утра межбанк открылся в диапазоне 37,80−37,83 грн/$, к обеду курс перевалил за 38 грн/долл. Спрос на доллар США растет на фоне закрытия контрактов под конец года.

С утра межбанк открылся в диапазоне 37,80−37,83 грн/$, к обеду курс перевалил за 38 грн/долл.

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сегодня, 28 декабря, торговля на площадке Bloomberg начиналась с 37,85 грн/$, а за первые полтора часа котировки достигли 37,97 грн/$. Перед обедом (12:50) сделки заключались по 38,07 грн/$. При этом объем торгов достиг $240 млн — что больше суточного показателя 26 декабря ($185 млн), но пока меньше итогового объема 27-го ($340 млн).



Объем торгов на основной площадке межбанка Bloomberg 26 декабря составил $184,5 млн (средний показатель последних месяцев). Уже 27 декабря, — $339,4 млн. Пропорционально выросли и объемы продажи Нацбанка из золотовалютных резервов — 70−80% торгов.

По состоянию на 12 часов Национальный банк установил справочный курс гривна/доллар на уровне 37,9404 грн/$.

Напомним, что ранее руководство Нацбанка прогнозировало предновогодний рост спроса на американскую валюту — говорило о сезонном факторе.

«Действительно в конце каждого года обычно наблюдается повышенный спрос на доллар, поскольку бизнесу нужно успеть закрыть годовые контракты и может даже сделать какие-то платежи наперед, чтобы получить товары в январе. Однако сегодня еще сыграл и эмоциональный фактор. Когда курс пошел выше 38 грн/$ уровня, многие начали покупать доллар на эмоциях», — объяснили «Минфину» ситуацию в одном из банков.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
0
Alex2006
Alex2006
28 декабря 2023, 13:42
#
Кабанчики так радіють зараз через зростання на передноворічному тонкому ринку, начебто це вивело їх зі збитків по 3−15грн з долару)) А тим часом поїзд гривневих інструментів вже на позначці 43+ :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
+
+178
Igor619
Igor619
28 декабря 2023, 13:48
#
Самі з собою розмовляєте вже, бачу.
Ці «кабанчики» зараз в кімнаті з вами?
+
+30
Riojas
Riojas
28 декабря 2023, 14:01
#
Всю жизнь перед новым годом падал курс. Разогнали вчера, ну бывает, но сегодня тренд продолжается. Наличный рынок 38.6−38.8, уже готовы покупать по такой цене.
+
+74
Робин Гуд
Робин Гуд
28 декабря 2023, 14:02
#
Чувствую даже если курс будет 70 грн за доллар, Alex2006 и дальше будет писать про «кабанчиков»)))
+
+15
Alex2006
Alex2006
28 декабря 2023, 14:44
#
О, то може ви зараз купуєте? Чи все ж нема дурних? Поясніть свою позицію) Купуєте/купили б зараз долар по 38.5?
+
+15
uxui
uxui
28 декабря 2023, 14:17
#
Так 43+ уже вот вот, чего тянуть резину
+
+15
Alex2006
Alex2006
28 декабря 2023, 14:41
#
))) Чергові мрії кабанчиків, які сидять у нестерпних збитках від купівлі долару))
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 декабря 2023, 14:31
#
Ви живете в світі, де люди не вміють спекулювати і міняти інструмент інвестицій в залежності від ситуації, а вміють тільки вибрати один інструмент і на всю котлету заходити в нього все життя незалежно від ситуації?)
+
0
Alex2006
Alex2006
28 декабря 2023, 14:43
#
Я живу у світі, де люди працюють і не заморочуються з курсом, а просто витрачають 1 хвилину часу щомісяця щоб грамотно їх вкласти і не переживати. А ви там спекулянт? Запрошую вас фіксувати ваші операції і потім порівнювати фінансовий результат з моїм) https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/231752/
Готові до такого чи лише теоретик?)
+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 декабря 2023, 14:44
#
Все, ты молодец, ты победил:)
+
0
Meln
Meln
28 декабря 2023, 14:36
#
А як він не буде зростати, якщо в нас КВН головного мозку?
Нажахані чудо законом побігли знімати кеш з карток, невже ціллю було обнулити банківські рахунки?
От реально, дорогі законотворці, невже це не було очевидно?
+
+15
w33
w33
28 декабря 2023, 14:44
#
Не здивуюсь якщо обмінки розгонять курс до 40, а потім при схвалені допомоги за тиждень відкат 35−36, самий простий і перевірений часом варіант — це стригти оленів
+
+15
Alex2006
Alex2006
28 декабря 2023, 14:46
#
Ну що оленів добряче пострижуть це і так зрозуміло) Різдвяна стрижка)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами