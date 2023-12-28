Доллар растет, курс межбанка перевалил за 38 грн/долл

С утра межбанк открылся в диапазоне 37,80−37,83 грн/$, к обеду курс перевалил за 38 грн/долл. Спрос на доллар США растет на фоне закрытия контрактов под конец года.

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Сегодня, 28 декабря, торговля на площадке Bloomberg начиналась с 37,85 грн/$, а за первые полтора часа котировки достигли 37,97 грн/$. Перед обедом (12:50) сделки заключались по 38,07 грн/$. При этом объем торгов достиг $240 млн — что больше суточного показателя 26 декабря ($185 млн), но пока меньше итогового объема 27-го ($340 млн).





Объем торгов на основной площадке межбанка Bloomberg 26 декабря составил $184,5 млн (средний показатель последних месяцев). Уже 27 декабря, — $339,4 млн. Пропорционально выросли и объемы продажи Нацбанка из золотовалютных резервов — 70−80% торгов.

По состоянию на 12 часов Национальный банк установил справочный курс гривна/доллар на уровне 37,9404 грн/$.

Напомним, что ранее руководство Нацбанка прогнозировало предновогодний рост спроса на американскую валюту — говорило о сезонном факторе.

«Действительно в конце каждого года обычно наблюдается повышенный спрос на доллар, поскольку бизнесу нужно успеть закрыть годовые контракты и может даже сделать какие-то платежи наперед, чтобы получить товары в январе. Однако сегодня еще сыграл и эмоциональный фактор. Когда курс пошел выше 38 грн/$ уровня, многие начали покупать доллар на эмоциях», — объяснили «Минфину» ситуацию в одном из банков.

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