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28 декабря 2023, 9:03 Читати українською

Все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме — Гетманцев

Все социальные выплаты в первые месяцы 2024 будут своевременными и в полном объеме. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Все социальные выплаты в первые месяцы 2024 будут своевременными и в полном объеме.
Фото: НБУ

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«Очень много вопросов в связи с последними заявлениями некоторых чиновников относительно социальных выплат в январе-феврале. Отвечу всем сразу. Никакой катастрофы нет. Все будет выплачено вовремя и в полном объеме», — написал он в Telegram.

По словам Гетманцева, финансирование социальных расходов, несмотря на «сверхсложную ситуацию на финансовом фронте», будет происходить так же, как и в начале войны.

Напомним

Ранее министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
innapcholko
innapcholko
28 декабря 2023, 9:12
#
А когда решат вопрос с покалечеными ВСУ и выплатами 900грн в месяц в место полноценного обеспечения?

И самый главный вопрос — из-за которого ни кто не хочет идти в ВСУ — это полноценная компенсация бизнессу и самозанятым — ибо мобилизация для такой категории — это прекращение и ликвидация деятельности, невыполнения обязанностей по контрактам и другие крайне негативные последсвия! А про компенсации и гарантии, нет ни слова в законах Украины!

Это главная причина по которой ни кто из моих близких не пойдет в ВСУ ни под каким предлогом!
+
0
innapcholko
innapcholko
28 декабря 2023, 9:39
#
Такое мнение складывается, что власти хотят разжечь гражданскую войну — чтобы снять с себя отвественность за то до какого состояния Украину довели.
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