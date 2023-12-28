Все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме — Гетманцев

Все социальные выплаты в первые месяцы 2024 будут своевременными и в полном объеме. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Очень много вопросов в связи с последними заявлениями некоторых чиновников относительно социальных выплат в январе-феврале. Отвечу всем сразу. Никакой катастрофы нет. Все будет выплачено вовремя и в полном объеме», — написал он в Telegram.

По словам Гетманцева, финансирование социальных расходов, несмотря на «сверхсложную ситуацию на финансовом фронте», будет происходить так же, как и в начале войны.

Напомним

Ранее министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.