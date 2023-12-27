Кабмин продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для населения

Кабинет министров на заседании в среду, 27 декабря, принял решение продлить действие действующих тарифов на электроэнергию для населения до 1 мая 2024 года. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Сегодня продолжаем действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт-ч, что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона», — написал Шмыгаль в Telegram.

Напомним

Кабмин с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения почти вдвое — до 2,64 грн за кВт-ч.

«Минфин» писал, что тарифы на электроэнергию для бизнеса останутся без изменений до весны.