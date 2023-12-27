Министр финансов Украины Сергей Марченко не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением военных, если государство ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. Об этом он рассказал на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».
Марченко не понимает, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет
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«Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд. грн. Каждый день войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год — она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть, если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продлить.
При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.
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По его словам, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.
«Мне тяжело комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в состав военнослужащих», — сказал министр.
Комментарии - 7
Может Резникова спросить — как ему там бедно и тяжело за границей живётся после всех своих коррупционных схем?
Вот вам и наши реалии.
А потом задают вопрос — «Почему никто не хочет идти воевать».
Но обеспечение это верхушка айсберга. Никто не хочет воевать потому что понимают, что нам вешают лапшу на уши уже 20 лет. Что вот вот станет лучше. Но лучше не будет. Что если умереть на фронте, то твоя жена и дети если жизнь пойдет не по плану будут жить в нищете. С нищенской минималкой и 0 соцзащитой.