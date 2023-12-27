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27 декабря 2023, 16:34 Читати українською

Марченко не понимает, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет

Министр финансов Украины Сергей Марченко не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением военных, если государство ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. Об этом он рассказал на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».

Министр финансов Украины Сергей Марченко не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением военных, если государство ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн.
Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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«Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд. грн. Каждый день войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год — она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть, если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продлить.

При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.

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По его словам, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.

«Мне тяжело комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в состав военнослужащих», — сказал министр.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+186
veritas69
veritas69
27 декабря 2023, 16:53
#
В цьому вся влада — ніхто нічого не розуміє. (насправді все розуміють, але вмикають дурників)
+
+115
dima1974
dima1974
27 декабря 2023, 16:54
#
Клоуны!
+
0
mphet26
mphet26
27 декабря 2023, 17:29
#
Они делают миллиарды каждый день, а клоуны это те кто покупает снарягу за свои деньги
+
+15
TAN72
TAN72
27 декабря 2023, 17:12
#
У министра обороны и его заместителей нужно спросить.
+
+74
Робин Гуд
Робин Гуд
27 декабря 2023, 17:18
#
Министру финансов вообще непонятно, зачем все эти сборы по 50−300 тыс. грн на дроны, амуницию и прочие принадлежности, если тут по 5 млрд. грн в день (!) выделяют на армию. А может этот министр поискал бы — не идут ли деньги на какие-нибудь коррупционные схемы — и там вдруг ещё раз обнаружится что-то вроде яиц по 17 грн, и может не всё так хорошо с обеспечением солдат на фронте, как рассказывают в новостях для красивой картинки?

Может Резникова спросить — как ему там бедно и тяжело за границей живётся после всех своих коррупционных схем?
+
+30
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 17:57
#
Так можно случайно выйти на самих себя…
+
+49
Strain
Strain
27 декабря 2023, 17:23
#
Кто не приходит с войны. Все говорят. «Может где-то эти Брэдли и западные автоматы и есть, но у нас их не было. Все советское. Единственное что выдают — одежду. И то с опозданием.».
Вот вам и наши реалии.
А потом задают вопрос — «Почему никто не хочет идти воевать».
Но обеспечение это верхушка айсберга. Никто не хочет воевать потому что понимают, что нам вешают лапшу на уши уже 20 лет. Что вот вот станет лучше. Но лучше не будет. Что если умереть на фронте, то твоя жена и дети если жизнь пойдет не по плану будут жить в нищете. С нищенской минималкой и 0 соцзащитой.
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