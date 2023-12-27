Марченко не понимает, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет

Министр финансов Украины Сергей Марченко не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением военных, если государство ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. Об этом он рассказал на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».

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«Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд. грн. Каждый день войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год — она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть, если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продлить.

При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.

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По его словам, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.

«Мне тяжело комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в состав военнослужащих», — сказал министр.