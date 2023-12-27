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27 декабря 2023, 14:33 Читати українською

В Минфине рассказали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

В Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по покрытия расходов на дополнительную мобилизацию. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».

В Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по покрытия расходов на дополнительную мобилизацию.
Фото: slovoidilo.ua

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«Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов… Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму — не получится так», — сказал министр.

По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации и сроков, а также — необходимых расходов.

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Озвученные ранее объемы финансирования — 500 млрд грн (в случае призыва 500 тыс. человек), достаточно корректны, считает министр.

Но он подчеркнул, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.

Дополнительные источники финансирования

Марченко предположил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

«Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Точно могу сказать, учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет», — сказал министр финансов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 24

+
+86
Tido oss
Tido oss
27 декабря 2023, 14:38
#
Налоги поднять бабам
+
0
Sarevok
Sarevok
27 декабря 2023, 14:41
#
Почему бы не профинансировать мобилизацию деньгами, конфискованными со счетов уклонистов?
+
+142
mantis05
mantis05
27 декабря 2023, 15:04
#
А уклонистов нет: те кто выехали- имели на это право, или выехали «до войны», ведь погранзаставы не проходили.
Главное не трогать разные компании, которые военным по завышенным ценам продавали продукты питания, а то бывший прызыдент обидится и расстроится и не будет солнце держать больше =)
Далее, конфискация по причине: «я так думаю" — грозит исками в ЕСПЧ, и они будут выигранными, т. е. всё что будет конфисковано, будет компенсировано, но уже на счёт за бугром.
Вам не хватает будёновки и берданки, чтобы был полный образ люмпена-декабриста.
+
+16
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 15:17
#
Главное не трогать разные компании, которые военным по завышенным ценам продавали продукты питания, а то бывший прызыдент обидится и расстроится и не будет солнце держать больше =)

і тут виходить Резніков і каже «холд май бір діар френд»
+
0
mantis05
mantis05
27 декабря 2023, 17:07
#
Есть анекдот в тему, про еврея с чемоданом золота, в пустыне, где только 1 араб продавал воду, и по стечению обстоятельств- именно за чемодан золота. Ну, и он предложил еврею походить, посмотреть, с другими поторговаться. Всем известна история Резникова и его закупками, но почему-то никто не задумался даже: а кто была та  *** , которая ему всё это продавала, и почему за соучастие не наказали никак? Ну, и там видны кучеряшки папэрэдника, и ножки чувачка из рябы, и люди как-то попускаются.
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 17:46
#
а кто была та ***, которая ему всё это продавала, и почему за соучастие не наказали никак?

Зеленский, який два роки розкручував компанію проти папередника, в розпорядженні якого є всі силові відомства — не скористався таким шансом маячи беззаперечні докази?
А як давно Порошенко торгує яйцями?

и ножки чувачка из рябы

А він син Порошенка? Чи батько? Нагадаю що Ларистович зараз працює на Росію, а був десь так само як Косюк — то виходить Зеленський це агент Москви?

Не перестаю дивуватись як зовні нормальні люди насправді виявляють жахливими конспірологами.

До слова ти ж пам'ятаєшь що я ще той тошнот?
Знайти тут згадку Нашої ряби чи Порошенка
https://zn.ua/ukr/economic-security/tilovi-patsjuki-minoboroni-pid-chas-vijni-piljajut-na-kharchakh-dlja-zsu-bilshe-nizh-za-mirnoho-zhittja.html

А потів визнай, якщо вистачить хоробрості, що ти знов облажався.
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 15:16
#
А звідки взялися конфісковані гроші якщо ніхто нічого не конфісковував?
+
+16
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 14:46
#
А тот факт, что эти полмиллиона человек ещё и не будут работать и платить налоги вообще ничего?
+
0
JWT
JWT
27 декабря 2023, 14:48
#
Та будуть вони платити податки, скоріш за все навіть більші, очікую в своєму місті 3й шар плиточки.

От звільнити війскових від опадаткування — це мабуть найправильніше рішення було б. Так дивись і зʼявились би кошти не на плитку а на людей.
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 15:18
#
Якщо військових звільнити від опадаткування то грошей не буде ні на що
+
0
JWT
JWT
27 декабря 2023, 15:28
#
Будуть, але не на плиточку
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 16:42
#
Коли податків 0 — то не будуть ні на плитку, ні на дороги, ні на зарплату тим хто прибирає вулиці - ні на що не буде бо 0
+
0
mcart
mcart
27 декабря 2023, 17:28
#
Військовим — зарплату, всім іншим — пайок. Кому не подобається пайок, той може стати військовим. До цього все одно дійде
+
0
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 15:48
#
Их НДФЛ это не налог, это просто государство получает назад часть их зарплаты, которую оно же им платит.
+
+15
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 16:43
#
Те що зарплату їм платить держава не відміняє того що вони платять податки.
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 15:15
#
Раз за разом редакція грає в дурнувату гру змішуючи власну назву з міністерством фінансів
+
+10
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
27 декабря 2023, 16:15
#
Там, а пояснювальній записці до законопроекту, в п. 5 чітко написано: «Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат»… вони самі не читають власні витвори законотворчості…
+
0
w33
w33
27 декабря 2023, 16:24
#
Гроші на мобілізацію від країн заходу будуть — це все вже затверджено, ви як малі діти
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 16:44
#
Країни Заходу не фінансують мобілізацію
+
0
w33
w33
27 декабря 2023, 16:48
#
Захід фінансує наші витрати, тому питання мобілізації погоджене
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 16:59
#
Захід не фінансує мобілізацію.

З ким саме і що погоджене?

Нагадаю якщо ви навіть 27 грудня 2023 все ще не знаєте: мобілізація була оголошена вдень 24 лютого 2022 року, або 674 дні назад. Не тільки в той день, а ще багато тижнів потому Захід чекав що москалі ось-ось захоплять Київ і точно нічого не погоджував.
+
0
mantis05
mantis05
27 декабря 2023, 17:09
#
Ну чо ты как маленький то? как было дело: ей ребзя, бабос дадите? ну, вы должны понимать, что не всё так однозначно и определённо…а, ну тогда готовьтесь к мобилизации в ваших странах и начинайте рыть окопы. А, точно- вот немножечко завалилось денежек под ковёр, смотрите что мы нашли
+
0
w33
w33
27 декабря 2023, 17:33
#
Готуйтесь до мобілізації краще
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 17:40
#
Та рити окопи під Парижем
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