В Минфине рассказали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

В Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по покрытия расходов на дополнительную мобилизацию. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».

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«Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов… Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму — не получится так», — сказал министр.

По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации и сроков, а также — необходимых расходов.

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Озвученные ранее объемы финансирования — 500 млрд грн (в случае призыва 500 тыс. человек), достаточно корректны, считает министр.

Но он подчеркнул, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.

Дополнительные источники финансирования

Марченко предположил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

«Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Точно могу сказать, учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет», — сказал министр финансов.