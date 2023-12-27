В Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по покрытия расходов на дополнительную мобилизацию. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».
В Минфине рассказали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
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«Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов… Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму — не получится так», — сказал министр.
По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации и сроков, а также — необходимых расходов.
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Озвученные ранее объемы финансирования — 500 млрд грн (в случае призыва 500 тыс. человек), достаточно корректны, считает министр.
Но он подчеркнул, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.
Дополнительные источники финансирования
Марченко предположил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.
«Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Точно могу сказать, учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет», — сказал министр финансов.
Комментарии - 24
Главное не трогать разные компании, которые военным по завышенным ценам продавали продукты питания, а то бывший прызыдент обидится и расстроится и не будет солнце держать больше =)
Далее, конфискация по причине: «я так думаю" — грозит исками в ЕСПЧ, и они будут выигранными, т. е. всё что будет конфисковано, будет компенсировано, но уже на счёт за бугром.
Вам не хватает будёновки и берданки, чтобы был полный образ люмпена-декабриста.
і тут виходить Резніков і каже «холд май бір діар френд»
Зеленский, який два роки розкручував компанію проти папередника, в розпорядженні якого є всі силові відомства — не скористався таким шансом маячи беззаперечні докази?
А як давно Порошенко торгує яйцями?
и ножки чувачка из рябы
А він син Порошенка? Чи батько? Нагадаю що Ларистович зараз працює на Росію, а був десь так само як Косюк — то виходить Зеленський це агент Москви?
Не перестаю дивуватись як зовні нормальні люди насправді виявляють жахливими конспірологами.
До слова ти ж пам'ятаєшь що я ще той тошнот?
Знайти тут згадку Нашої ряби чи Порошенка
https://zn.ua/ukr/economic-security/tilovi-patsjuki-minoboroni-pid-chas-vijni-piljajut-na-kharchakh-dlja-zsu-bilshe-nizh-za-mirnoho-zhittja.html
А потів визнай, якщо вистачить хоробрості, що ти знов облажався.
От звільнити війскових від опадаткування — це мабуть найправильніше рішення було б. Так дивись і зʼявились би кошти не на плитку а на людей.
З ким саме і що погоджене?
Нагадаю якщо ви навіть 27 грудня 2023 все ще не знаєте: мобілізація була оголошена вдень 24 лютого 2022 року, або 674 дні назад. Не тільки в той день, а ще багато тижнів потому Захід чекав що москалі ось-ось захоплять Київ і точно нічого не погоджував.