Tether отчеканила 1 млрд USDT в «запас»

Tether отчеканила дополнительный 1 млрд стейблкоинов USDT в сети Ethereum . Об этом пишет ForkLog.

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Генеральный директор фирмы Паоло Ардоино объяснил назначение этих монет. По его словам, это была авторизованная, но пока не выпущенная трансакция.

Новые «стабильные монеты» используют «как запасы для запросов на выпуск следующего периода и сетевых свопов», уточнил он.

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«Эти токены не являются частью общей рыночной капитализации USDT, поскольку еще не выпущены в обращение», — говорится в разделе «распространенных вопросов» Tether.

Согласно данным Tether Transparency, по состоянию на 26 декабря на Ethereum «авторизовано, но не выпущено» около 925 млн. USDT.

Всего с января Tether выпустила около $16 млрд. USDT. К моменту написания статьи капитализация стейблкоина составляет $91,4 млрд (CoinGecko).