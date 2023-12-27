Хешрейт биткоина обновил исторический максимум

Хешрейт биткоина обновил максимум, в понедельник его значение составило 544,6 EH/s. Об этом пишет ForkLog.

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Хешрейт криптовалют — это общая вычислительная мощность сети криптовалюты или количество хэшей в секунду, которые вычисляются устройством для майнинга.

Хешрейт прямо пропорционален доходности майнера или майнингового пула. Чем выше хешрейт майнера, тем выше скорость добычи блока и шанс получения вознаграждения за его создание.

Накануне сложность майнинга биткоина обновила максимум на отметке 72,01 T. Коррелируемый с вычислительной мощностью сети показатель за год увеличивался по итогам 20 перерасчетов из 27.

Источник: Blockchain.com