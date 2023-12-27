Apple оспаривает запрет на продажу смарт-часов в США

Компания Apple оспаривает в суде решение о запрете импорта и продаж смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США на основании жалобы фирмы Masimo. Об этом пишет Reuters.

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Позиция Apple

Во вторник технологический гигант также подал экстренный запрос в апелляционный суд Федерального округа США с просьбой отменить запрет.

Apple попросила приостановить действие запрета, по крайней мере, пока таможенная и пограничная служба США не решат, нарушают ли обновленные версии ее часов патенты Masimo, а также пока суд рассматривает запрос компании.

По словам представителей Apple, таможня должна принять решение 12 января.

«Мы категорически не согласны с решением ITC и вытекающим из него постановлением об исключении и принимаем все меры, чтобы как можно быстрее вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 покупателям в США», — говорится в заявлении Apple.

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На прошлой неделе Комиссия по международной торговле США (ITC) отклонила прошение Apple о прекращении запрета во время апелляционного процесса и выступила против просьбы Apple в Федеральный округ о прекращении запрета в судебном заявлении во вторник.

Аналитики считают, что потенциальная апелляция Apple может отсрочить вынесение окончательного вердикта по делу ITC еще на год.

Предыстория

Masimo обвинила Apple в том, что она украла ее технологию пульсоксиметрии и внедрила в популярные Apple Watch. Функция измерения кислорода в крови впервые была добавлена к Apple Watch в 2020 году в модели Series 6. В то время бушевала пандемия коронавируса.

Техногигант проиграл патентный иск о сенсоре кислорода в крови, установленном в этих устройствах, и теперь пытается спасти сегмент, дающий $17 млрд выручки.

Запрет не касается более дешевой модели Apple Watch SE, она продолжит продаваться.Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 26 декабря, отказалась наложить вето на решение о запрете импорта и продаж Apple Watch на основании жалобы компании Masimo, занимающейся технологиями медицинского мониторинга.

Согласно отчету компании бизнес Apple по производству устройств, товаров для дома и аксессуаров, включающих Apple Watch, наушники AirPods и другие продукты, в третьем квартале 2023 года принес доход в размере $8,28 млрд.