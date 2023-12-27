Apple оспаривает запрет на продажу смарт-часов в США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2023, 15:46 Читати українською

Apple оспаривает запрет на продажу смарт-часов в США

Компания Apple оспаривает в суде решение о запрете импорта и продаж смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США на основании жалобы фирмы Masimo. Об этом пишет Reuters.

Компания Apple оспаривает в суде решение о запрете импорта и продажи смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США на основании жалобы фирмы Masimo, пишет Reuters .► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПозиция AppleВо вторник технологический гигант также подал экстренный запрос в апелляционный суд Федерального округа США с просьбой отменить запрет.
Фото:apple.com

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция Apple

Во вторник технологический гигант также подал экстренный запрос в апелляционный суд Федерального округа США с просьбой отменить запрет.

Apple попросила приостановить действие запрета, по крайней мере, пока таможенная и пограничная служба США не решат, нарушают ли обновленные версии ее часов патенты Masimo, а также пока суд рассматривает запрос компании.

По словам представителей Apple, таможня должна принять решение 12 января.

«Мы категорически не согласны с решением ITC и вытекающим из него постановлением об исключении и принимаем все меры, чтобы как можно быстрее вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 покупателям в США», — говорится в заявлении Apple.

Читайте: Apple прекратит продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 из-за нарушений патента

На прошлой неделе Комиссия по международной торговле США (ITC) отклонила прошение Apple о прекращении запрета во время апелляционного процесса и выступила против просьбы Apple в Федеральный округ о прекращении запрета в судебном заявлении во вторник.

Аналитики считают, что потенциальная апелляция Apple может отсрочить вынесение окончательного вердикта по делу ITC еще на год.

Предыстория

Masimo обвинила Apple в том, что она украла ее технологию пульсоксиметрии и внедрила в популярные Apple Watch. Функция измерения кислорода в крови впервые была добавлена к Apple Watch в 2020 году в модели Series 6. В то время бушевала пандемия коронавируса.

Техногигант проиграл патентный иск о сенсоре кислорода в крови, установленном в этих устройствах, и теперь пытается спасти сегмент, дающий $17 млрд выручки.

Запрет не касается более дешевой модели Apple Watch SE, она продолжит продаваться.Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 26 декабря, отказалась наложить вето на решение о запрете импорта и продаж Apple Watch на основании жалобы компании Masimo, занимающейся технологиями медицинского мониторинга.

Согласно отчету компании бизнес Apple по производству устройств, товаров для дома и аксессуаров, включающих Apple Watch, наушники AirPods и другие продукты, в третьем квартале 2023 года принес доход в размере $8,28 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
27 декабря 2023, 16:48
#
А що заважає заблокувати цю суперечливу функцію віддалено, при оновлені і продавати собі далі?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами