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27 декабря 2023, 15:11 Читати українською

Украина в 2023 году привлекла более $42 млрд внешнего финансирования на покрытие дефицита госбюджета

Украина в этом году привлекла $42 млрд. внешнего финансирования только на покрытие бюджетных нужд и рекордный объем заимствований на внутреннем рынке. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на «Business Breakfeast c Владимиром Федориным».

Украина в этом году привлекла $42 млрд.
Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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Марченко выразил надежду на то, что будут выполнены планы по доходам, хотя отметил, что в случае таможни это менее вероятно.

Он отметил, что Украина выполнила свои обязательства по программе расширенного финансирования из МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.

Министр финансов констатировал, что выполнение госбюджета 2023 года казалось гораздо более спокойным.

«Сейчас меньше беспокоит даже не 2024 год, а 2025-й», — ответил Марченко на вопрос о прогнозе выполнения бюджетных планов в следующем году.

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Он подчеркнул, что необходимо оставаться в программе с МВФ и добиться открытия Ukraine Facility от Евросоюза, что на 50% решит проблему 2025 года, связанную с большой неопределенностью, в частности, из-за выборов в странах-партнерах.

По словам Марченко, Украина должна принимать меры по снижению зависимости от внешних партнеров.

«Ключ — согласованность действий правительственной команды в широком смысле этого слова», — заявил он.

Напомним

В 2022 году Украина привлекла $32,1 млрд внешнего финансирования.

Источник: Минфин
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