Налог на авто: Где в Европе самые дорогие автомобили, а где самые дешевые

Турция отличается наибольшей налоговой нагрузкой на владельцев частного автотранспорта в Европе, тогда как более богатые Франция и Люксембург предлагают гражданам существенно более выгодные условия покупки авто. Но здесь важно знать о ряде нюансов. Об этом пишет «УНИАН» со ссылкой на Euronews .

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НДС при покупке новых автомобилей

Налоги, связанные с приобретением, регистрацией и использованием транспортных средств, традиционно были просто одним из источников пополнения государственного бюджета. Да, в большинстве стран Европы, в том числе и в Турции, люди платят около 20% НДС при покупке новых автомобилей. Только в некоторых странах эта ставка значительно выше — 27% в Венгрии и 25% в Швеции, Дании и Хорватии.

Инфографика: euronews.com

Но сегодня европейские правительства также используют налогообложение автотранспорта для того, чтобы необходимым образом корректировать поведение потребителей, подталкивая их к определенным действиям, способствующим защите экологии. Основной причиной большой разницы в ценах на авто в разных странах является не НДС, а другие налоги, сборы и бонусы, которые ориентированы в первую очередь на популяризацию экологических авто.

К примеру, электромобиль категории «А» (внедорожник/хэтчбек с двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), емкостью батареи 58 кВт-ч, потребление 17 кВт-ч/100 км, весом 1730 кг, и запасом хода батареи свыше 400 км) в большинстве стран Европы стоит от 31 до 39 тысяч евро.

Но во Франции он стоит в среднем около 26,9 тысячи евро, а в Турции — 59,1 тысячи.

Такая разница в ценах объясняется тем, что во Франции предусмотрен огромный зеленый бонус при покупке электромобиля, когда государство фактически компенсирует часть стоимости нового электромобиля и все предусмотренные налоги. В других странах этот бонус меньше, поэтому итоговая цена авто выше. А вот у Турции наоборот есть большие налоги на покупку машины (кроме НДС уплачиваются налоги «на роскошь»), но отсутствуют бонусы для покупателей электромобилей.

С машинами, имеющими двигатель внутреннего сгорания, общая динамика схожа, хотя налоги значительно выше, чем электромобили. Так, в Турции автомобиль с ДВС стоимостью около 47,5 тысячи евро после уплаты всех налогов обойдется владельцу аж в 179,2 тысячи евро.

В странах ЕС налоги меньше, но тоже достаточно ощутимы. Упомянутый автомобиль в Дании будет стоить 146,7 тысячи евро, в Нидерландах — 122,8. А самым дешевым такой автомобиль будет в Швеции — всего 59,3 тысячи евро.