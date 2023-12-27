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27 декабря 2023, 8:49 Читати українською

К проекту «Армия восстановления» привлекли более 77,8 тысяч украинцев

Государственная служба занятости выдала уже 77,838 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

Государственная служба занятости выдала уже 77,838 тыс.
Фото: depositphotos

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По состоянию на 25 декабря 2023 года, начиная с 1 октября прошлого года, Государственная служба занятости выдала 77 838 направлений на выполнение общественно-полезных работ, больше всего — в Харьковской области (15 214 направлений).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных есть Полтавская (9 666 направлений), Донецкая (9 625), Киевская (9 219) и Черниговская (8 777) области.

Всего в проект «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.

Читайте: Кабмин увеличил в полтора раза оплату за выполнение общественно полезных работ

Отмечается, что на выплату заработной платы в рамках проекта профинансировано уже 530 млн грн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза — до 10 050 грн.

С 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн, с 1 апреля 2024 — до 12 000 грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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