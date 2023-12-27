Инвестиции в Украину: несмотря на войну, бизнес-лидеры видят перспективы — опрос

Исследование Европейской бизнес-ассоциации показало, что количество руководителей бизнесов, считающих выгодными инвестиции в Украину, выросло почти вдвое с 2022 года. Об этом говорится на сайте ЕБА.

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Этот положительный тренд объясняется рядом факторов, в частности:

предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что открывает доступ к европейскому рынку и создает благоприятные условия для инвестиций

дерегуляционные инициативы правительства, облегчающие условия для ведения бизнеса

диджитализация государственных услуг, которая делает их более доступными и эффективными

Конечно, война против россии остается главным фактором, негативно влияющим на инвестиционный климат в Украине. 84% опрошенных директоров членских компаний ЕБА считают инвестклимат неблагоприятным. Однако среди них уменьшилось количество респондентов, считающих его крайне неблагоприятным — с 37% до 24%.

32% топ-менеджеров считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину. При этом 57% опрошенных компаний, уже присутствующих на украинском рынке, собираются инвестировать в Украину во время войны, а 79% готовы присоединяться к процессу восстановления.

Что касается ожиданий на будущее, то 38% топ-менеджеров ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 48% считают, что существенных изменений не произойдет, и 14% прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2024 года.

В общем, исследование ЕБА показывает, что, несмотря на войну, бизнес-лидеры видят перспективы для инвестиций в Украину.

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