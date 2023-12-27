Предполагаемый объем личного капитала основателя и экс-главы Binance Чанпэна Чжао (CZ) увеличился до $37,2 млрд на фоне восстановления криптовалютного рынка, обратили внимание в Bloomberg.
Состояние Чанпэна Чжао в 2023 году выросло на $25 миллиардов
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Как изменилось состояние экс-главы Binance
Показатель далек от максимума в $96,6 млрд, зафиксированного в январе 2022 года, а также не удержался на июньской отметке чуть выше $50 млрд.
Однако с января состояние CZ выросло почти на $25 млрд. Он возглавил список криптомиллиардеров, чьи предполагаемые чистые активы увеличились за год.
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Согласно Bloomberg Billionaires Index, свой капитал серьезно восстановили:
- CEO Coinbase Брайан Армстронг — на $5,8 млрд, до $7,2 млрд;
- соучредитель биржи Фред Эрсам — на $1,8 млрд, до $2,5 млрд;
- основатель DCG Барри Силберт — на $1,5 млрд, до $2 млрд.
- учредители Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы — на $1,4 млрд, до $2,7 млрд.
Годовой прирост состояния Чжао более чем в пять раз превысил сумму в $4,3 млрд, которую Binance согласилась выплатить в рамках сделки с Минюстом США в ноябре.
Источник: Минфин
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