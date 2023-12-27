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27 декабря 2023, 8:34 Читати українською

Состояние Чанпэна Чжао в 2023 году выросло на $25 миллиардов

Предполагаемый объем личного капитала основателя и экс-главы Binance Чанпэна Чжао (CZ) увеличился до $37,2 млрд на фоне восстановления криптовалютного рынка, обратили внимание в Bloomberg.

Предполагаемый объем личного капитала основателя и экс-главы Binance Чанпэна Чжао (CZ) увеличился до $37,2 млрд на фоне восстановления криптовалютного рынка, обратили внимание в Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменилось состояние экс-главы BinanceПоказатель далек от максимума в $96,6 млрд, зафиксированного в январе 2022 года, а также не удержался на июньской отметке чуть выше $50 млрд.
Фото: happycoin.club

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилось состояние экс-главы Binance

Показатель далек от максимума в $96,6 млрд, зафиксированного в январе 2022 года, а также не удержался на июньской отметке чуть выше $50 млрд.

Однако с января состояние CZ выросло почти на $25 млрд. Он возглавил список криптомиллиардеров, чьи предполагаемые чистые активы увеличились за год.

Читайте: Развязка ситуации вокруг Binance положительна для биржи и криптоиндустрии — JPMorgan

Согласно Bloomberg Billionaires Index, свой капитал серьезно восстановили:

  • CEO Coinbase Брайан Армстронг — на $5,8 млрд, до $7,2 млрд;
  • соучредитель биржи Фред Эрсам — на $1,8 млрд, до $2,5 млрд;
  • основатель DCG Барри Силберт — на $1,5 млрд, до $2 млрд.
  • учредители Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы — на $1,4 млрд, до $2,7 млрд.

Годовой прирост состояния Чжао более чем в пять раз превысил сумму в $4,3 млрд, которую Binance согласилась выплатить в рамках сделки с Минюстом США в ноябре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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