Состояние Чанпэна Чжао в 2023 году выросло на $25 миллиардов

Предполагаемый объем личного капитала основателя и экс-главы Binance Чанпэна Чжао (CZ) увеличился до $37,2 млрд на фоне восстановления криптовалютного рынка, обратили внимание в Bloomberg .

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Как изменилось состояние экс-главы Binance

Показатель далек от максимума в $96,6 млрд, зафиксированного в январе 2022 года, а также не удержался на июньской отметке чуть выше $50 млрд.

Однако с января состояние CZ выросло почти на $25 млрд. Он возглавил список криптомиллиардеров, чьи предполагаемые чистые активы увеличились за год.

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Согласно Bloomberg Billionaires Index, свой капитал серьезно восстановили:

CEO Coinbase Брайан Армстронг — на $5,8 млрд, до $7,2 млрд;

соучредитель биржи Фред Эрсам — на $1,8 млрд, до $2,5 млрд;

основатель DCG Барри Силберт — на $1,5 млрд, до $2 млрд.

учредители Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы — на $1,4 млрд, до $2,7 млрд.

Годовой прирост состояния Чжао более чем в пять раз превысил сумму в $4,3 млрд, которую Binance согласилась выплатить в рамках сделки с Минюстом США в ноябре.