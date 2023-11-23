Развязка ситуации вокруг Binance положительна для биржи и криптоиндустрии — JPMorgan

Договоренности между Binance и властями США положительны, поскольку нейтрализуют системный риск индустрии из-за гипотетичного коллапса платформы. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan, сообщает The Block.

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«Мы рассматриваем перспективу урегулирования как положительную, поскольку неопределенность вокруг самой платформы уменьшится, а ее бизнес выиграет», — отметили эксперты.

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Соглашение с властью

21 ноября гендиректор Binance Чанпен Чжао согласился признать себя виновным по обвинениям в отмывании денег и выплатить штраф в размере $50 млн. Суд уволил его под залог в $175 млн. Биржа также согласилась заплатить штраф на общую сумму $4,3 млрд.

Соглашение также предусматривает, что Чанпен Чжао покинет пост гендиректора. Его место уже занял Ричард Тенг, до этого занимавший пост руководителя по региональным рынкам.

Напомним

Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложения и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.