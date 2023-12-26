Национальный банк 26 декабря ввел в обращение памятную монету в честь Архистратига Михаила. Монета имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету в честь Архистратига Михаила (фото)
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«Это уже не первая наша монета, посвященная Архангелу Михаилу. Оно и неудивительно. Ведь посвященные ему монеты из года в год пользуются большой популярностью», — говорится в сообщении НБУ.
Реверс
На реверсе монеты изображена Архистратига Михаила; его меч и нимб — украшены локальной позолотой; по кругу — надпись: «…За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила» (строки из поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки»), для которой использован шрифт «ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk».
Аверс
На аверсе на фоне паттерна из стилизованных древнерусских киевских гривен (весовой, счетной и монетной единицы) размещен стилизованный лавровый венок, в центре которого — логотип НБУ.
Характеристики
- Монета изготовлена из серебра 999 пробы.
- Номинал — 10 гривен.
- Масса в чистоте — 31,1 г (одна тройская унция).
- Тираж — до 10 000 штук.
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Где купить
Купить памятную монету в честь Архистратига Михаила можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.
Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).
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