Китай по размеру ВВП может обогнать США в 2037 году

Объем экономики Китая в 2037 году может превысить ВВП США в 2037 году, говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research — CЕВR). В прошлогоднем прогнозе говорилось, что этого не произойдет «как минимум до 2036 года».

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Что известно

Согласно докладу, в 2026 году Германия может лишиться третьего места в списке крупнейших экономик мира из-за низких темпов роста ВВП. На третье место, по прогнозам CЕВR, встанет Япония, на четвертое — Индия.

К 2035 году предположительно экономика Индии составит $10 трлн и страна займет третье место.

В 2038 году доля стран Европы от общемирового ВВП, как ожидает CЕВR, составит 19,2%. В прогнозах прошлых лет этот показатель достигал 33,5%. Доля стран Азии, наоборот, вырастет с 20,8% до 33,9%, считает центр.

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