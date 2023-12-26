Один из крупнейших банков Франции Societe Generale распродает остатки российского бизнеса

Один из крупнейших французских банков Societe Generale продает доли своего российского бизнеса стоимостью около $75 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

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Societe Generale еще в апреле прошлого года решил выйти из россии. Первоначально один из лидеров банковского сектора Франции продал свою долю в «Росбанке» и его страховых дочерних компаниях миллиардеру Владимиру Потанину.

Теперь SocGen решил избавиться от долей в некоторых крупнейших компаниях страны. Выкупит их тот же «Росбанк». Речь идет о небольших пакетах акций ПАО «Газпром», производителе рафинированного никеля ПАО «ГМК «Норильский никель», нефтяных компаний ПАО «ЛУКойл» и ПАО «Роснефть», а также 20 других холдингах.

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