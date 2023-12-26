Укрпочта впервые с 2002 года доставила международные посылки по железной дороге

Впервые с 2002 года Укрпочта приняла международную почту из-за транспортировки грузовыми железнодорожными вагонами. Это стало возможным благодаря Укрзализныце и почте Эстонии, которая является ключевым транзитным партнером компании в доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов, сообщает пресс-служба Укрпочты.

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«С учетом блокады большинства автомобильных пунктов пропуска на границах с Польшей и Словакией, а также увеличением очередей на остающихся открытыми пунктах перепуска, доставка по железной дороге позволяет Укрпочте пересекать границу, несмотря на форсмажорные ситуации», — говорится в сообщении.

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Также отмечено, что это позволит доставлять повышенные пиковые объемы после сезонных распродаж на международных торговых площадках. В отличие от автомобильных путей, при доставке по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

Так, в первой тестовой доставке по железной дороге, Omniva и Укрпочта доставили три вагона с практически 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов.