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26 декабря 2023, 12:15 Читати українською

Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь. На выплаты направлено 58 млрд грн, что больше, чем в ноябре (57,9 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь.
Фото: НБУ

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По данным Пенсионного фонда, 9,6 млрд грн выплат произошло через Укрпочту, 48,4 млрд грн — через уполномоченные банки.

По состоянию на 25 декабря профинансировано:

  • 6,4 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот (в ноябре — 2,5 млрд грн),
  • 2,3 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных — 1,2 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 грн, однако в 8 областях она была ощутима выше средней по стране.

Источник: Минфин
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