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1 ноября 2023, 11:37 Читати українською

Объем неработающих кредитов в банках сократился на 9,6 миллиарда

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 октября 2023 составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января. Доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0.2 п.п. — до 37,9%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 октября 2023 составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января.
Фото: НБУ

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В сентябре объем неработающих кредитов в банковском секторе сократился на 4.0 млрд грн, а доля — на 0.6 п.п. благодаря списанию неработающих розничных кредитов и лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых в рамках государственных программ.

По данным обнародованного в октябре опроса банков об условиях кредитования, спрос на корпоративные гривневые кредиты в третьем квартале вырос, как и спрос на кредиты населению, и большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.

Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозило. Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны составили 107 млрд грн, или почти 13% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.

В то же время, идет оценка устойчивости банков и банковской системы, по предварительным результатам которой банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

В НБУ напомнили, что до полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 ноября 2023, 12:40
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Тупо списали і все. Спочатку видали, кому треба, без забезпечення, потім на облігаціях заробили і частину прибутку списали на непрацюючі кредити. Інакше, чому в банках з іноземним капіталом непрацюючих кредитів майже немає?
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