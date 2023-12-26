OpenAI может стать одним из самых дорогих стартапов в мире

OpenAI, разработчик ChatGPT, может стать одним из самых дорогих стартапов в мире. Компания ведет переговоры о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд или выше. Об этом пишет Bloomberg.

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Перспективы компании

Это соглашение станет поворотным моментом для OpenAI, которая является одной из самых ценных технологических компаний в мире. По оценке CBInsights, компания имеет стоимость в $77 млрд.

Если раунд финансирования состоится по плану, это сделает OpenAI вторым по ценности стартапом в США, уступив только корпорации Space Илона Маска.

OpenAI также обсуждает вопросы привлечения финансирования для нового производства чипов совместно с компанией G42, базирующейся в Абу-Даби.

Кризис OpenAI

Компания пережила непростой период в 2023 году. В ноябре Сэм Альтман, соучредитель и генеральный директор OpenAI, был уволен с должности. Впоследствии появилась информация, что накануне увольнения исследователи компании направили совету директоров письмо с предупреждением о «мощном открытии в области искусственного интеллекта, которое может угрожать человечеству». Это и подтолкнуло совет директоров уволить Альтмана, пишет Reuters. Впрочем, после того, как на его сторону стали почти все сотрудники компании, совет директоров был распущен и Альтман вернулся в OpenAI на свой пост.

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