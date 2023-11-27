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27 ноября 2023, 14:28 Читати українською

OpenAI надеется выгодно продать акции, несмотря на кризис компании

OpenAI надеется, что кризис в руководстве не повлияет на настроения инвесторов и разработчик ChatGPT продаст свои акции при общей оценке компании в $86 миллиардов, как раньше планировалось. Об этом сообщает Financial Times.

OpenAI надеется, что кризис в руководстве не повлияет на настроения инвесторов и разработчик ChatGPT продаст свои акции при общей оценке компании в $86 миллиардов, как раньше планировалось.

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Планы не изменились

Будущая продажа акций OpenAI должна проверить, сильно ли испортили аппетиты инвесторов недавние проблемы компании — смена руководства и забастовка работников. Впрочем, как отмечает издание, крупные инвесторы настроены оптимистично.

По словам двух инвесторов, непосредственно знакомых с ситуацией, продажа акций сотрудников, которая была запланирована до увольнения главного исполнительного директора Сэма Альтмана и должна была оценить компанию в $86 миллиардов, произойдет, как и планировалось.

Оценка $80 млрд и более сделала OpenAI одним из самых дорогих мировых стартапов после SpaceX Илона Маска и владельца TikTok ByteDance.

Предыстория

  • 17 ноября Совет директоров OpenAI объявил, что уволил Альтмана, заявив, что он «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением». С Альтманом из компании ушли президент OpenAI Грег Брокман и несколько ведущих разработчиков.
  • Это решение осудили инвесторы и сотрудники, после чего совет директоров начал переговоры с Альтманом о его возвращении. Однако после увольнения из OpenAI Сэм Альтман устроился на работу в Microsoft, где возглавил «передовую исследовательскую группу» в области искусственного интеллекта. Вместе с Альтманом в компанию перешли Грег Брокман и другие бывшие работники OpenAI.
  • Альтман не оставляет надежду вернуться на свою должность в OpenAI. К своим предыдущим обязанностям готов вернуться и соучредитель компании Грег Брокман, пишет The Verge. Условием для возвращения Альтмана и Брокмана является изменение остальных членов правления.
  • 90% сотрудников OpenAI решили поддержать уволенного советом директоров основателя и CEO компании Сэма Альтмана. Сотрудники требуют сменить совет директоров, в противном случае они готовы перейти работать в Microsoft.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
begood
begood
27 ноября 2023, 16:39
#
Майкрософты молодцы, вовремя подсуетились и получили ценные мозги.
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