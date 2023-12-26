Минфин - Курсы валют Украины

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26 декабря 2023, 10:57 Читати українською

В НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется. Долларизация упала

Доля валютных средств — самая низкая за два десятилетия. Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ .

Доля валютных средств — самая низкая за два десятилетия Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается.
Фото: depositphotos

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Снижение долларизации

В ноябре он составил 31.9%, что соразмерно показателю перед полномасштабным вторжением. С этого времени доля валютных вкладов одномоментно возросла из-за корректировки валютного курса в июле 2022 года.

Длительный тренд к сокращению роли валютного фондирования имеет рыночные предпосылки. Депозиты в иностранной валюте остаются для населения менее привлекательными, ведь доходность гривневых вкладов заметно выше и компенсирует риски девальвации.

Возможности банков инвестировать валютные средства тоже крайне ограничены ввиду слабого спроса на кредиты в иностранной валюте и потребности правительства в валютных привлечениях с внутреннего рынка.

Поэтому умеренные колебания курса не остановят тенденцию к дедолларизации, если не будет значительных потрясений.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+181
Bookseller
Bookseller
26 декабря 2023, 11:09
#
Ну это пока не появился новый законопроект о мобилизации… А теперь все может круто измениться… Лично я уже решил, что 12 января у меня заканчивается депозит на 77000 грн, я его снимаю и покупаю наличную валюту. Говорю укрбанкам Прощай!
+
+44
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
26 декабря 2023, 11:48
#
Так і треба, якщо вони почали розповідати, що будуть блокувати рухоме і не рухоме майно…Але краще булоб там зовсім нічого не трумати, ризик великий, а прибуток так собі…
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 декабря 2023, 11:57
#
Есть песня, я конечно вам верю, но не очень…
+
+26
Lamo
Lamo
26 декабря 2023, 12:18
#
Типовий клоунський звіт Зевлади — готівкову валюту ніхто не врахував.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
26 декабря 2023, 12:33
#
Серьёзно? именно поэтому вчера НБУ тупо от безысходности врубил ручное регулирование курса на уровне 37,39, просто став продажей анлим валюты, когда курс поднялся до 37,55. страна балаболов.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
26 декабря 2023, 12:42
#
Власти решили, что раз украинские банки показывают огромные прибыли, то им не сильно «убудет» если начнут вносить мужчин призывного возраста в реестр должников (с блокировкой вероятной карт обычных, не говоря уже про кредитные).

Но видимо всё это перейдёт в тенденцию на «кэш — наше всё» — как в 90-е. И будет ещё больше теневой экономики.
+
0
Alex2006
Alex2006
26 декабря 2023, 12:43
#
Ну усе вірно, частина населення порозумнішали і перестали нагрібати долар собі у збиток, курс впав з 42 до 37, валютні депозити також впали. Розумію що кабанчикам дуже неприємно, що не усі гребуть долар і сидять у наростаючих збитках як самі кабанчики, але що поробиш
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
26 декабря 2023, 13:19
#
А знаєте чому відбувся такий спад з тригерами у 2015, 2020 та 2022? Через емісію гривневої маси у 15 році на докапіталізацію банків, у 20 році - ковідні стимули, у 22 — війна. От і вся розгадка. Довіра до гривні тут взагалі ні до чого. У нас дуже доларизована економіка і це почне тільки посилюватися.
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