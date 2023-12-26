В НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется. Долларизация упала

Доля валютных средств — самая низкая за два десятилетия. Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ .

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Снижение долларизации

В ноябре он составил 31.9%, что соразмерно показателю перед полномасштабным вторжением. С этого времени доля валютных вкладов одномоментно возросла из-за корректировки валютного курса в июле 2022 года.

Длительный тренд к сокращению роли валютного фондирования имеет рыночные предпосылки. Депозиты в иностранной валюте остаются для населения менее привлекательными, ведь доходность гривневых вкладов заметно выше и компенсирует риски девальвации.

Возможности банков инвестировать валютные средства тоже крайне ограничены ввиду слабого спроса на кредиты в иностранной валюте и потребности правительства в валютных привлечениях с внутреннего рынка.

Поэтому умеренные колебания курса не остановят тенденцию к дедолларизации, если не будет значительных потрясений.