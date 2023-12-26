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26 декабря 2023, 10:01 Читати українською

В НБУ рассказали, как изменился спрос на жилье

Спрос на жилую недвижимость растет, но более низкими темпами, чем до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» Нацбанка.

Спрос на жилую недвижимость растет, но более низкими темпами, чем до полномасштабного вторжения.
Фото:depositphotos

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Как изменился спрос

В течение 2023 года количество сделок купли-продажи жилья росло. Среднее количество договоров, заключенных во втором и третьем квартале 2023 года почти наполовину превышало средние показатели второго полугодия 2022 года.

Однако покупательская активность остается почти вдвое ниже, чем в среднем в течение 2019−2021 годов.

Читайте: «єОселя»: украинцы смогут покупать не только квартиры, но и таунхаусы

Спрос в основном концентрируется на вторичном рынке, население охотнее покупает готовое жилье в более безопасных регионах.

Инвестиции в новостройки

От инвестиций в новостройки сдерживают как длительные сроки постройки жилья, так и риски недостроя, усиливающиеся затруднительным состоянием отрасли. Значительно возросла доля сделок по приобретению жилья, финансируемого ипотекой.

Речь идет почти исключительно о субсидированном кредитовании по программе «єОселя».

Читайте: «єОселя»: Украинцы взяли ипотечных кредитов на 8 миллиардов

В октябре-ноябре 2023 года доля купленного за заемные средства жилья достигла самых высоких за многие годы 5.8%. Большинство кредитов предоставляются на покупку жилья на вторичном рынке.

Учитывая ограничения круга объектов приобретения, предусмотренные условиями программы, спрос по программе концентрируется на готовых стройках не старше трех лет. Соответственно роль ипотечного кредитования в этом узком сегменте достаточно значительна.

Возобновление спроса

Восстановление спроса на жилье в дальнейшем будет подпитываться ростом доходов населения. В то же время его будут сдерживать все еще высокие риски безопасности и медленный возврат вынужденных мигрантов.

Пока рынок недвижимости находится в дисбалансе, а спрос только восстанавливается, инвестиции в недвижимость будут оставаться малопривлекательными.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Rubi0
Rubi0
26 декабря 2023, 10:08
#
А какой прогноз с учетом нового закона о мобилизации и запретом сделок на недвижимость?
+
0
Nobleman
Nobleman
26 декабря 2023, 10:10
#
Какой спрос? Опомнитесь. Новый законопроект о мобилизации все уже все видели?
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