Фонд гарантирования выставил на продажу активы 10 банков-банкротов

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Что известно

«В течение текущей недели (25 — 31 декабря 2023 года) запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 631,7 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 296,9 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 232,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 101,7 млн грн, а начальная стоимость ценных бумаг — 0,4 млн грн.

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