В Украине продолжает дешеветь автогаз

С 22 по 25 декабря средняя цена на сжиженный автомобильный газ в сетях АЗС снизилась на 0,41 грн/л до 30,73 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга А-95, передает enkorr .

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Как изменилась стоимость

На автозаправочных станциях Shell автогаз подешевел на 1,20 грн/л до 29,47 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цена на газ снизилась на 1,10 грн/л — до 29,90 грн/л.

Сеть U.GO за минувшие выходные снизила цену на этот вид горючего 25 коп./л — до 31,36 грн/л.

Neftek, SOCAR, Marshal снизили цену на автогаз на 50 коп./л — до 31,49 грн/л (первые две сети) до 30,50 грн/л. На АЗС остальных сетей он подешевел на 0,27−1,20 грн/л и теперь продается за 28,90−31,66 грн/л.

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Больше всего газ подешевел в сети Ovis — на 1,60 грн/л, до 29,50 грн/л. Меньше всего — на 8 копеек на литре — на заправочных станциях сети Amic, где он теперь стоит 31,66 грн/л.