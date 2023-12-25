В Украине выросла зарплата: в каких отраслях платят больше всего

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 декабря 2023, 16:52 Читати українською

В Украине выросла зарплата: в каких отраслях платят больше всего

По итогам третьего квартала 2023 среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то показатель повысился на 22,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет УНИАН.

По итогам третьего квартала 2023 среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В первом квартале этого года средняя заработная плата составила почти 15436 грн (годовой рост на 5,6%), во втором — 17176 грн (25,2%).

Топ-5 отраслей с высокими заработными платами выглядит так:

  • информация и телекоммуникации — 37542 грн;
  • финансовая и страховая деятельность — 34189 грн;
  • авиационный транспорт — 33 205 грн;
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 24168 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 24141 грн.

В то же время меньше всего в третьем квартале платили в отраслях:

  • функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 11373 грн;
  • деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 11503 грн;
  • образование — 12 180 грн;
  • почтовая и курьерская деятельность — 12804 грн;
  • временное размещение и организация питания — 13007 грн.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Lolik1837
Lolik1837
25 декабря 2023, 17:34
#
Сколько раз уже говорили, что все эти рассказы о «росте зарплаты» на Украине на самом деле откровенная брехня.

Этот «рост зарплаты» берется не из роста экономики Украины, а из зарплаты военнослужащих и в результате «в среднем по больнице 36,5».

Уберите из расчетов зарплату военнослужащих и получите среднюю зарплату в «гражданском секторе» тысяч 10−12
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами