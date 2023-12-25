По итогам третьего квартала 2023 среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то показатель повысился на 22,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет УНИАН.
В Украине выросла зарплата: в каких отраслях платят больше всего
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В первом квартале этого года средняя заработная плата составила почти 15436 грн (годовой рост на 5,6%), во втором — 17176 грн (25,2%).
Топ-5 отраслей с высокими заработными платами выглядит так:
- информация и телекоммуникации — 37542 грн;
- финансовая и страховая деятельность — 34189 грн;
- авиационный транспорт — 33 205 грн;
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 24168 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 24141 грн.
В то же время меньше всего в третьем квартале платили в отраслях:
- функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 11373 грн;
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 11503 грн;
- образование — 12 180 грн;
- почтовая и курьерская деятельность — 12804 грн;
- временное размещение и организация питания — 13007 грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Этот «рост зарплаты» берется не из роста экономики Украины, а из зарплаты военнослужащих и в результате «в среднем по больнице 36,5».
Уберите из расчетов зарплату военнослужащих и получите среднюю зарплату в «гражданском секторе» тысяч 10−12