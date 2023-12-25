В Украине выросла зарплата: в каких отраслях платят больше всего

По итогам третьего квартала 2023 среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то показатель повысился на 22,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет УНИАН.

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В первом квартале этого года средняя заработная плата составила почти 15436 грн (годовой рост на 5,6%), во втором — 17176 грн (25,2%).

Топ-5 отраслей с высокими заработными платами выглядит так:

информация и телекоммуникации — 37542 грн;

финансовая и страховая деятельность — 34189 грн;

авиационный транспорт — 33 205 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 24168 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 24141 грн.

В то же время меньше всего в третьем квартале платили в отраслях: