Национальный банк объявил перечень финучреждений, в которые собирается приехать на проверку в следующем году. Первый в списке — Райффайзен Банк. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в понедельник 25 декабря.
Нацбанк приедет с проверками в Райффайзен, Ощад и NovaPay
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Будут проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.
В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:
- «Райффайзен Банк» (II квартал)
- ООО ФК «Свифт грант» (III квартал)
- Ощадбанк (ІІІ квартал)
- ООО ФК «Новая Пэй» (IV квартал)
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Источник: Минфин
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А в первом квартале мы, после выплаты «плюшек» по итогам 2023 года, будем отдыхать и радоваться жизни! ©