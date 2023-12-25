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25 декабря 2023, 15:42 Читати українською

Нацбанк приедет с проверками в Райффайзен, Ощад и NovaPay

Национальный банк объявил перечень финучреждений, в которые собирается приехать на проверку в следующем году. Первый в списке — Райффайзен Банк. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в понедельник 25 декабря.

Национальный банк объявил перечень финучреждений, в которые собирается приехать на проверку в следующем году.

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Будут проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.

В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:

  • «Райффайзен Банк» (II квартал)
  • ООО ФК «Свифт грант» (III квартал)
  • Ощадбанк (ІІІ квартал)
  • ООО ФК «Новая Пэй» (IV квартал)

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2023, 16:08
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А в первом квартале?
А в первом квартале мы, после выплаты «плюшек» по итогам 2023 года, будем отдыхать и радоваться жизни! ©
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