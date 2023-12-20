Raiffeisen Bank International и Дерипаска обошли санкции против рф, заключив сделку на 1,5 миллиарда евро — FT

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заключил с российским бизнесменом Олегом Дерипаской соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму в 1,5 млрд евро . Об этом сообщает Financial Times.

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RBI заявил, что его российская дочерняя компания осуществит денежный платеж Дерипаске в обмен на его 28% долю в австрийской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.

Доля россиянина в фирме, которой он владел через свою компанию Rasperia, была заморожена в прошлом году ЕС в ответ на то, что блок назвал его «помощником Кремля» в войне против Украины.

При проведении этой сделки RBI старательно соблюдал и будет продолжать неукоснительно соблюдать все санкционные требования — говорится в заявлении банка.

В нем отметили, что закрытие сделки зависит от условий, включая одобрение регулирующих органов и «удовлетворительное завершение комплексной проверки соблюдения санкций со стороны RBI».

При этом Дерипаска не ответил на просьбу британского издания о комментариях.

Российская компания Rasperia передаст долю в Strabag в адрес Raiffeisen и получит вознаграждение в виде выплаты дивидендов в натуральной форме, добавили в банке. Для этого дочерней компании потребуется получить одобрение Кремля.

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Прибыль RBI

RBI имел огромную прибыль с начала полномасштабного вторжения россии в Украину благодаря своему положению крупнейшего европейского кредитора, остающегося в рф.

За девять месяцев 2023 года более половины прибыли банка поступило от его российского подразделения. Банк является одним из крупнейших кредиторов в Центральной и Восточной Европе.

Его руководство и ранее изучало потенциальные обмены активами с российскими предприятиями, находящимися под санкциями. Еще в марте FT сообщала, что RBI начал работу над возможной сделкой на сумму 400 млн евро с замороженными европейскими активами Сбербанка. Сделка сорвалась после того, как российский банк продал свои активы другой стороне. Новая сделка на более крупную сумму, вероятно, состоится.