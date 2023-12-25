В правительстве утвердили план реформ управления публичными инвестициями

Кабинет Министров Украины утвердил Дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями. Этот документ был принят по требованию Всемирного банка и МВФ, пишут на сайте Минфина.

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Как отмечается в пресс-релизе, эта дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в послевоенном восстановлении.

Целью Дорожной карты является формирование контекста, видения, основных принципов и направлений построения целостной, устойчивой и эффективной системы управления публичными инвестициями, которая обеспечивает планирование инвестиционных проектов на основе стратегических и среднесрочной бюджетной рамки, осуществление их отбора в соответствии с унифицированными и прозрачными процедурами и четкими критериями и реализацию внутри запланированных сроков и финансирования.

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