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25 декабря 2023, 14:44 Читати українською

Комитет монетарной политики НБУ прогнозирует снижение учетной ставки в следующем году еще на 1-2%

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка видят возможность дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка видят возможность дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году.

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Прогноз по ставке

По их мнению, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализации ключевых негативных рисков удастся миновать, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики.

В то же время, важной предпосылкой этого является, в частности, восстановление ритмичности поступления внешней помощи. Этот вопрос должен решиться, ведь ключевые партнеры декларируют неизменную позицию поддержки Украины, подчеркивают в НБУ.

Читайте: НБУ снизил учетную ставку до 15%

Впрочем, эти члены комитета соглашаются с тем, что в условиях войны Нацбанк должен действовать осторожно, чтобы не подважить макрофинансовую стабильность. Для поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции необходимо и дальше обеспечивать сравнительно высокую привлекательность гривневых инструментов для сбережений.

«Учитывая это пространство для дальнейшего снижения учетной ставки незначительно. Несколько участников дискуссии отметили, что это максимум 1−2 п.п. в течение 2024 года», — говорится в сообщении.

По мнению же нескольких других членов Комитета монетарной политики, целесообразнее будет сохранение учетной ставки неизменной в течение следующего года.

Они считают, что неопределенность с международным финансированием может провоцировать дополнительные напряжения в информационном поле и ухудшение настроений. В таких условиях усиливается риск снижения реальной доходности гривневых инструментов, что может привести к переориентации вкладчиков на сбережения в валюте.

«Это будет усиливать давление на международные резервы и курс гривны. Учитывая это, в следующем году НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки для поддержания должной привлекательности гривневых инструментов для сбережений», — убеждены эти члены КМП.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
25 декабря 2023, 16:37
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Все може бути
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