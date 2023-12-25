Комитет монетарной политики НБУ прогнозирует снижение учетной ставки в следующем году еще на 1-2%

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Прогноз по ставке

По их мнению, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализации ключевых негативных рисков удастся миновать, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики.

В то же время, важной предпосылкой этого является, в частности, восстановление ритмичности поступления внешней помощи. Этот вопрос должен решиться, ведь ключевые партнеры декларируют неизменную позицию поддержки Украины, подчеркивают в НБУ.

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Впрочем, эти члены комитета соглашаются с тем, что в условиях войны Нацбанк должен действовать осторожно, чтобы не подважить макрофинансовую стабильность. Для поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции необходимо и дальше обеспечивать сравнительно высокую привлекательность гривневых инструментов для сбережений.

«Учитывая это пространство для дальнейшего снижения учетной ставки незначительно. Несколько участников дискуссии отметили, что это максимум 1−2 п.п. в течение 2024 года», — говорится в сообщении.

По мнению же нескольких других членов Комитета монетарной политики, целесообразнее будет сохранение учетной ставки неизменной в течение следующего года.

Они считают, что неопределенность с международным финансированием может провоцировать дополнительные напряжения в информационном поле и ухудшение настроений. В таких условиях усиливается риск снижения реальной доходности гривневых инструментов, что может привести к переориентации вкладчиков на сбережения в валюте.

«Это будет усиливать давление на международные резервы и курс гривны. Учитывая это, в следующем году НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки для поддержания должной привлекательности гривневых инструментов для сбережений», — убеждены эти члены КМП.