Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка видят возможность дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Комитет монетарной политики НБУ прогнозирует снижение учетной ставки в следующем году еще на 1-2%
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Прогноз по ставке
По их мнению, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализации ключевых негативных рисков удастся миновать, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики.
В то же время, важной предпосылкой этого является, в частности, восстановление ритмичности поступления внешней помощи. Этот вопрос должен решиться, ведь ключевые партнеры декларируют неизменную позицию поддержки Украины, подчеркивают в НБУ.
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Впрочем, эти члены комитета соглашаются с тем, что в условиях войны Нацбанк должен действовать осторожно, чтобы не подважить макрофинансовую стабильность. Для поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции необходимо и дальше обеспечивать сравнительно высокую привлекательность гривневых инструментов для сбережений.
«Учитывая это пространство для дальнейшего снижения учетной ставки незначительно. Несколько участников дискуссии отметили, что это максимум 1−2 п.п. в течение 2024 года», — говорится в сообщении.
По мнению же нескольких других членов Комитета монетарной политики, целесообразнее будет сохранение учетной ставки неизменной в течение следующего года.
Они считают, что неопределенность с международным финансированием может провоцировать дополнительные напряжения в информационном поле и ухудшение настроений. В таких условиях усиливается риск снижения реальной доходности гривневых инструментов, что может привести к переориентации вкладчиков на сбережения в валюте.
«Это будет усиливать давление на международные резервы и курс гривны. Учитывая это, в следующем году НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки для поддержания должной привлекательности гривневых инструментов для сбережений», — убеждены эти члены КМП.
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