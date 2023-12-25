В monobank снова можно «потрясти» елку на нужды ВСУ

monobank объявил о новогоднем сборе на нужды ВСУ. Для участников предусмотрены всевозможные подарки. Об этом сообщил соучредитель финтеха Олег Гороховский в Telegram.

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Как трясти елкой

В прошлом году monobank придумал неординарный сбор под Новый год. Можно было «потрясти» елкой в приложении и из нее выпадали деньги, которые банк передал военным. В этом году в monobank решили повторить сбор.

«Трусите — выпадают наши деньги на ВСУ. А при желании можете еще и от себя задонатить», — пишет Гороховский.

Все как год назад, но есть новшества. Елку теперь можно найти, нажав на иконку над выпиской, или поймав кота на ракете.

Подарки за донаты

Для тех, кто примет участие в собре, предусмотрены сюрпризы, а именно:

У всех есть шанс получить фирменную футболку, шапку или platinum-карту с 2 годами бесплатного обслуживания.

Каждый, кто задонатит от 100 грн, получит уникальный костюм для кота и скин на карту. А еще 5 случайных донатеров получат бесплатный комплект страхования ОСГПО и Мини-КАСКО.

За донаты от 1000 грн разыгрывают портрет Владимира Зеленского, который купил Гороховский на благотворительном аукционе Украинской правды за $156 тыс.

Украинские компании могут оказаться на шарике елки. Стоимость украшения — 1 млн.грн доната. Rozetka и Аврора уже на елке, осталось еще 3 места.

«Все, что натрясите и задоните, пойдет на FPV-дроны для 28 ОМБр и 53 ОМБр. Итоги подведем 2 января», — сообщил соучредитель monobank.

Он также добавил, что в прошлом году елка собрала 55 млн. грн.

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